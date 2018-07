Mariano Rumor, Ministerpräsident der neuen italienischen Mitte-Links-Koalition, hat sich als wichtigste Aufgabe die Reform der italienischen Staatsbürokratie vorgenommen.

Hubert Humphrey, der bei der Präsidentenwahl im November als Kandidat der Demokraten gegen Richard Nixon unterlag, hat Professuren am Macalester College in St. Paul und an der Staatsuniversität von Minnesota in Minneapolis angenommen.

Peter Brandt, der 20jährige Sohn des Bundesaußenministers, wurde in einer Berufungsverhandlung vor dem Westberliner Landgericht wegen Auflaufs in zwei Fällen zu 400 Mark Geldstrafe verurteilt. Die erste Instanz hatte über ihn zwei Wochen Dauerarrest verhängt.

Josef Hermann Dufhues, CDU-Spitzenkandidat für das Amt des Ministerpräsidenten in Nordrhein-Westfalen, hat seine Kandidatur zurückgezogen und den Vorsitz des CDU-Landespräsidiums niedergelegt. Er begründete seinen Rücktritt mit seiner „durch langjährige übermäßige Arbeit angegriffenen Gesundheit“.

James Polk, Befehlshaber der 7. US-Armee, hat die Einrichtung eines Hitler-Museums im amerikanischen Urlaubszentrum auf dem Obersalzberg bei Berchtesgaden untersagt.

James Lovell, Navigator von Apollo 8, hat einen Berg im „Meer der Ruhe“ auf dem Mond nach seiner Frau „Mount Marilyn“ getauft. Der Berg soll ihm bei der Mondumkreisung als fixer Peilpunkt dienen.