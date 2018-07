Von Dietrich Strothmann

Ein Klaus Karfeld ist Adolf von Thadden nicht. Er ist es noch nicht, meinen besorgte Zweifler. Er werde es nie sein, bekundet er selber.

Klaus Karfeld ist eine Phantasiefigur, der geheimnisvolle Negativheld in dem Bonner Zukunftsroman des englischen Diplomaten-Literaten John le Carré: "Eine kleine Stadt in Deutschland." Im Roman ist es das Deutschland nach Hitler – und kurz vor Karfeld. Ein Deutschland also vor Thaddens Machtergreifung.

Klaus Karfeld, ehedem Giftgaschemiker für die "Endlösung", jetzt Essener Fabrikdirektor, Führer einer rechtsradikalen "Bewegung" und auf dem Marsch auf Bonn begriffen, läßt solche Parolen verbreiten: "Schickt die Fremdarbeiter heim" – "Schafft uns die Hure Bonn vom Hals" – "Erst Deutschland vereinigen, dann Europa" – "Öffnung nach Osten, der Westen hat versagt" – "Schluß jetzt mit der Coca-Cola-Kultur" – "Auch wir sind eine stolze Nation" – "Gebt uns zuerst unser Land zurück".

Das mag manchen tatsächlich an NPD-Devisen erinnern – an die Fremdenfeindschaft, den Antiamerikanismus, die Reichsidee, die "Lizenzparteien"-Verunglimpfung, die ostpolitische Phraseologie. Der Romancier le Carré hat das nationaldemokratische Kauderwelsch wohl studiert. Sonst aber stimmt nicht viel an dem Vergleich Karfeld–Thadden.

In dem Science-fiction-Roman, der ein Bestseller wurde, bereitet sich der "Herr Döktor Barbarossa" darauf vor, die Macht zu übernehmen. Dazu verbündet er sich mit den linksradikalen Studenten und führt Geheimverhandlungen mit dem ängstlich gewordenen Bonner Establishment. Ein Verbot seiner "Bewegung" hat er längst nicht mehr zu fürchten. Und ihm ist gelungen, was der NPD-Chef nicht erreicht hat: "In sechs Monaten hat er den ganzen Laden verändert. Den Kader, die Organisation, den Jargon. Vor Karfeld waren sie Spinner, Zigeuner, Wanderprediger, Hitlers Nachzügler, all dieser Blödsinn. Jetzt sind sie eine gutbürgerliche Gruppe von gebildeten Leuten."

Anderes freilich in dem fiktiven Bonn-Roman hat Ähnlichkeiten mit der NPD-Wirklichkeit, auch mit Thadden selber. Gegen Ende des Buches beschreibt der Engländer eine Kundgebung der "Bewegung" auf dem Bonner Marktplatz, Dort redet Karfeld von der Kriegsschuld – ein Lieblingsthema der NPD; vom Deutschland als Spielball seiner Verbündeten – ein Schlagwort der NPD; davon, daß Deutschland verkauft werde – eine Hauptthese der NPD; vom Völkermord der anderen – eine Verdummungstheorie der NPD; vom ausländischen Oberbefehl über die deutsche NATO-Armee – ein Kernsatz der NPD-Propaganda; von der unglaubwürdigen Demokratie des Westens – eine zentrale These der NPD-Agitation; von der Washington-hörigen Regierung, der man nicht wie "einem Hund nachrennt" – gleichfalls ein NPD-Argument.