Berlin oder nicht Berlin? Das Hin und Her um den Ort der Bundespräsidentenwahl zog sich endlos hin. Es war nicht einmal klar, was nun eigentlich auf Januar verschoben worden war: die Verkündung der Entscheidung oder die Entscheidung selbst.

Vieles trug zur Agonie der Ungewißheit bei: der Eigensinn, mit dem der Bundespräsident an seinen afrikanischen Reiseplänen für den Monat Februar festhält; Gerstenmaiers laute Taktik; das Patt zwischen Kanzler und Vizekanzler. Neuerdings jedoch, wie Bonner Politiker erzählen und die New York Times allen Dementis zum Trotz bestätigt, auch eine Warnung aus, dem Umkreis Nixons: Falls sich die Bundesregierung für den Wahlort Berlin entscheide, müsse sie auch die Folgen tragen und dürfe sich darüber nicht in Washington beklagen.

Wenn das stimmt, dann hat nun Bonn den Schwarzen Peter in der Hand. Da die Folgen vor allem die Bundesrepublik, kaum jedoch die Alliierten betreffen würden, könnte es leicht sein, daß wir allein auf einer möglicher Weise einsetzenden Krise sitzen bleiben. ts.