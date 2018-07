Springe

Die Nacht war kalt. Im reifüberzogenen Tann lauerten Förster und Fichtendiebe aufeinander. Es weihnachtete wieder sehr.

Alle Jahre wieder erleben Förster und Forstgehilfen eine ungewollte Hochsaison zur Weihnachtszeit. Biedere Familienväter und gewiefte „Leichtverdiener“ suchen sich in der Natur, was in den Städten zwischen fünf und fünfundzwanzig Mark kostet: den Tannenbaum fürs traute Heim. Zwar fehlen exakte Statistiken, aber nach Schätzungen kommen zu den etwa 100 000 Weihnachtsbäumen aus den niedersächsischen Staatsforsten, die auf dem offiziellen Markt verkauft werden, noch mehrere tausend bei Nacht und Nebel abgeholzte „Schwarz“-Tannen.

Um diesem Notstand abzuhelfen, ließ sich ein Förster nahe der durch ihren Saupark bekannten Kreisstadt Springe etwas Neues einfallen. Zellers „Vogelhändler“ mag Pate gestanden haben, als der Förster – nennen wir ihn, weil solche Förster halt so heißen müssen, Kunibert –, als dieser Förster Kunibert also seine Strategie für den Kampf gegen die Waldfrevler entwarf. Künstleragenturen sollten es sich notieren: Um Springe singen jetzt die Wälder ...

Kunibert, immer auf der Lauer, läßt die ertappten Sünder singen. Nicht etwa „Vom Himmel hoch, da komm’ ich her...“ – das käme einer Schutzbehauptung zu nahe. Aber das schöne Lied vom Tannenbaum, es hallt so manche Nacht durch die Springer Wälder, vom Tremolo der Kälte und der Angst des Ertappten getragen. Textschwierigkeiten werden von Kunibert mißbilligend übergangen. Der erwischte Missetäter wird den Text zu seinem „Straflied“ wohl auch später nicht mehr lernen wollen, allerdings auch kaum ein zweites Mal in Springes Wäldern seinen nächsten Weihnachtsbaum unredlich suchen. Denn was er mit erzwungenem Gesang in eiseskalter Nacht zu bezahlen hatte, hätte er für allerhöchstens drei Mark fünfzig, mit Genehmigung seines Gesangsmeisters, seines Försters nämlich, wie jeder andere Normalverbraucher erwerben können. Aber die Sänger werden nicht alle – zumindest nicht bis zur Pensionierung Förster Kuniberts. d. sk.