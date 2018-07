Die britische Regierung bemühte sich am Wochenbeginn, zu Weihnachten in Biafra eine Feuerpause zustande zu bringen, die dann in einen dauerhaften Waffenstillstand einmünden könnte. Premierminister Wilson schickte zu diesem Zweck Staatsminister nach Lagos und nach Addis Abeba. Doch schienen die Aussichten nicht allzu groß, da der Staatschef von Biafra, Ojukwu, nach wie vor darauf besteht, daß vorher das Selbstbestimmungsrecht der sieben Millionen Ibos anerkannt wird. Immerhin hat Lagos zugestimmt, daß Lebensmittel für die hungernden Ibos unter der Kontrolle von Beobachtern der Organisation für afrikanische Einheit (OAU) über Landkorridore und Luftbrücken nach Biafra gebracht werden dürfen.