Die Besorgnis vieler Tschechen und Slowaken, der populäre Reformpolitiker Josef Smrkovsky, dem die Sowjets in letzter Zeit die kalte Schulter zeigten, könne kaltgestellt werden, äußerte sich in Proteststürmen der Arbeiter, Studenten und Kulturschaffenden. Das ZK der tschechoslowakischen KP ließ jedoch durchblicken, daß alle Reformpolitiker ihre Posten behalten sollen, auch wenn am 1. Januar, mit Beginn der Föderalisierung, eine Zentralregierung und je eine Regierung in Prag und Preßburg gebildet werden.

Der zur Zeit in Basel lebende Wirtschaftsreformer Ota Šik, der die Abhängigkeit der Prager Führer von Moskau kritisiert hatte, soll von einer Kommission des ZK zur Rückkehr bewegt werden. Die von ihm eingeleitete Wirtschaftsreform will man, wenn auch langsamer, fortführen. Das Volk läßt sich die Hoffnung nicht nehmen: Erstmals seit 20 Jahren wurde in Prag wieder ein Weihnachtsbaum aufgestellt.