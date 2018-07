Von Dieter Korp

Da paßt keine Hand mehr dazwischen! So kommentierte ein Fiat-Händler die Modellfülle des italienischen Werkes. Es vergeht fast keine Jahreszeit, in der nicht Fiat neue Pfeile aus dem Köcher holt. Die letzten Neuzugänge: Die Modelle Fiat 124 und 125 als „Special“ mit 70 und 100 PS und damit noch kräftiger als die gewiß nicht kraftlosen Normallimousinen.

Was bei Fiat in tropischer Fülle gedeiht, fehlt bei Citroën. An der Spitze des Programms thront – so ein bißchen wie de Gaulle, glanzvoll aber bejahrt – die Modellreihe 19/20/21. Sie stammt aus dem Jahre 1955. Noch ist die Gas-Öl-Federung zukunftsweisend, aber der Motor geht rauh, und das Auto ist zu sperrig für die Stadt. Nach unten schließt sich abstrakte Kunst an, der skurril gezeichnete Ami 6 und darunter rangiert der aus der Not der Nachkriegsjahre geborene 2 CV, ein Veteran, der sich nicht pensionieren lassen will, weil er fühlt, wie dringend er noch gebraucht wird. Ein veredelter 2 CV, die Dyane, steht ihm hilfreich zur Seite.

Zwischen Citroëns Kleinen und den Großen klafft eine Lücke von fast 6000 Mark. Da sträuben sich dem Autoverkäufer die Haare.

Zum zweiten Male hat Citroën erkennen müssen, daß es riskant ist, sich in die eigenen Autos zu verlieben. Zu große Individualität trieb schon 1934 Firmengründer André Citroën in die Abhängigkeit von Michelin. Der französische Reifenkonzern reichte nun sein Aktienpäckchen an Fiat weiter.

Man wird, wenn man an das Programm von Citroën denkt, an jenes gleichfalls so unglückliche von BMW erinnert, das bis zum Erscheinen von mittelklassigeren Wagen und hochklassigeren Köpfen so aussah: Oben schlecht verkäufliche Große, die BMW 6- und 8-Zylinder-Modelle 501 und 503; unten die Kellerkinder, die Typen BMW 600 und 700, ganz zu schweigen von der Isetta, die auf vier Spuren lief.

Lücken locken Leute. Schon lange hatte Fiat die große Verlegenheit im Nachbarland Frankreich erkannt. Als aber jetzt der „Kooperationsplan“ Fiat-Citroen gegründet wurde, waren genau vierzig Jahre vergangen, seitdem Fiat schon einmal über die Alpen gezogen war. Damals, 1928, hatten die Turiner wohlfeile Aktien im schwäbischen Neckarsulm bei NSU erspäht. Man half den Leuten, gründete ein deutsches Werk namens NSU Automobil AG, verkaufte Autos, die sich NSU-Fiat nannten und untersagte den NSU-Zweirädlern, ein Auto unter dem eigenen Namen zu produzieren.