Der deutsche Aktienmarkt bietet in diesen Tagen ein trostloses Bild: keine Weihnachtshausse, sondern eher das Gegenteil. Die Situation wird gekennzeichnet durch den weiteren Abbau bestehender Kreditengagements sowie durch eine allgemeine Depotbereinigung. Bei den Banken sind während der Aufwärtsbewegung in zahlreichen Werten kleine Bestände „hängengeblieben“, die zum Jahresende bei der Aufstellung der Portefeuille-Liste „stören“ und deshalb auf den Markt geworfen werden.

Da das Publikum durch die jüngsten Kursrückgänge immer noch verwirrt ist und sich jetzt lieber in festverzinslichen Papieren engagiert, fehlt selbst für dieses geringe Angebot die ausreichende Zahl Käufer. Die „Großen“ sehen die gegenwärtige Schwäche nicht einmal ungern. Der Jahresultimo ist wieder einmal Stichtag für die Vermögenssteuerveranlagung, ein Termin, zu dem man lieber niedrige als hohe Kurse hat.

Selbst die beliebte Spekulation in den Konzentrationswerten ist zur Ruhe gekommen. Die Banken empfehlen, an den Aktien der Gelsenkirchener Bergwerks-AG (GBAG) festzuhalten (Kurs 230 Prozent), wo nach den neueren Expertenschätzungen jedoch kein höherer Abfindungskurs als 250 Prozent zu erwarten ist. Bei Glanzstoff rechnet man Anfang nächsten Jahres mit einem Abfindungsangebot des holländischen Großaktionärs AKU, der angeblich eine AKU-Wandelanleihe offerieren will. K. W.