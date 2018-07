Rüstungsaufträge bringen oft viel Geld, und deshalb ist der Kampf um diese Aufträge immer hart. Manchmal aber kosten diese Aufträge auch Geld, besonders dann, wenn der Kampf darum sehr hart war und deshalb die zugesagten Preise sehr tief. Lockheed hat in Konkurrenz gegen Boeing vor drei Jahren den Auftrag für das größte Flugzeug der Welt, die Galaxie C5A mit Platz für 800 vollausgerüstete Soldaten, gewonnen. Damals war der Triumph groß, heute droht das größte Verlustgeschäft in der Firmengeschichte.

Lockheed hatte im Vertrag zugesagt, 58 der Riesenvögel zum Festpreis von 2.3 Milliarden Dollar zu liefern. Inzwischen weiß man, daß sie 3,3 Milliarden kosten werden. Der abgesprochene Gewinnanteil von 10 Prozent ist in diesem Endpreis noch nicht enthalten.

Bis auf einige relativ geringe, von den Militärs durch Sonderwünsche nachträglich verursachte Kosten, wird Lockheed den Fehlbetrag aus eigener Tasche dazulegen müssen. Aber damit hat Lockheed noch nicht ganz ausgespielt. Im Vertrag ist die Lieferung von noch einmal 62 Galaxies vorgesehen. Und da gibt es eine Klausel: Wenn die erste Serie unerwarteterweise für das Unternehmen ein Verlustgeschäft werden sollte, dann ist es berechtigt, für die zweite Lieferung einen höheren Preis zu verlangen.

Das klingt sehr fair von der Regierung. Nur glauben diesmal einige Regierungsstellen nicht an die Fairneß von Lokheed. Das Unternehmen habe, so geben sie zu bedenken, von Anfang an gewußt, daß sein Festpreis ein Verlustpreis war. Mit diesem Preis wurde der Gegner Boeing aus dem Rennen geboxt. Da Lockheed ziemlich sicher war, daß die Regierung auch noch die zweite Serie in Auftrag geben würde, war die Chance doch noch einen ansehnlichen Gewinn zu realisieren, gar nicht so gering.

McNamara hatte anderes im Sinn, als erdurchsetzte, daß bei Rüstungsaufträgen nur noch Verträge mit verbindlichen Endpreisen abgeschlossen werden sollten. Er glaubte, diese Taktik würde die Unternehmen anregen, ihre Kosten zu senken und damit ihren Gewinn zu erhöhen. Wenn die Vorwürfe stimmen, beweist der Fall Lockheed, daß ein Kostenpreis mit fixiertem Gewinnzuschlag doch die bessere Lösung ist. Die amerikanische Regierung wird die zweite Serie des riesigen Militärtransporters in jedem Fall bei Lockheed einkaufen müssen. di-