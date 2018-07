R. Z., Bonn, im Dezember

Manche sahen in ihm einmal den Nachfolger Konrad Adenauers als Parteivorsitzender der CDU. Wie Josef Hermann Dufhues damals das höchste Parteiamt ausschlug, so gibt er jetzt eine Aufgabe aus der Hand, die ihm noch einmal die Möglichkeit eröffnete, politisch nach vorn zu kommen. Er legte soeben sein Amt als Vorsitzender des CDU-Präsidiums Nordrhein-Westfalen nieder und verzichtete darauf, seine Partei im kommenden Wahlkampf an Rhein und Ruhr zu führen.

Wie damals sind es auch jetzt wieder sehr begreifliche Gründe, die ihn zum Rücktritt bewogen haben, vor allem die Rücksicht auf seine schwer mitgenommene Gesundheit. Und wie damals mag bei ihm selber und bei manchem seiner Parteifreunde der Zweifel mit im Spiel gewesen sein, ob er der Aufgabe auch gewachsen sei. Bei ihm, dem gern ein besonders enges Verhältnis zur Macht nachgesagt wurde, scheinen die Bedenken zu wachsen, je näher er der Macht kommt.

Mit dieser neuen Absage hat Dufhues seine politische Karriere abgeschlossen. Nach dem Erstaunen, nach kurzem Erschrecken darüber, daß ein 60jähriger Politiker müde und resigniert das Rennen aufgibt, wird die Diskussion jetzt von der Frage beherrscht: Wer wird sein Nachfolger Und schon heißt es, jetzt habe die CDU die Chance zu einem neuen Anfang ...