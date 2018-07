Von Cornelia Jacobsen

Der Tanzstunden-Abschlußball, wissen Sie, der wird ja nun hoffentlich die nächsten zwei Wochen vorhalten – ich meine als Gesprächsstoff.“ – Dr. Johannsen, Direktor des Landschulheims Kempfenhausen am Starnberger See, führt mich durch das Haupthaus seiner Schule, ein Bau aus dem vorigen Jahrhundert, und versichert mir, daß Spätherbst und Frühwinter die schwierigste Zeit für ein Internat seien, weil in diesen Monaten die Aggressionen wachsen. Das Leben beschränkt sich auf den relativ engen Raum der Schule, draußen ist „nichts los“, und da wird die Heimharmonie besonders störanfällig.

Im Speisesaal sitzen etwa zwanzig junge Mädchen an resopalbelegten Tischen und essen Semmelknödel mit Szegediner Gulasch. Ich staune; denn es ist halb zehn Uhr morgens. Die Erklärung: „Wir haben die Mädchen heute zwei Stunden länger schlafen lassen; sie sind doch erst um drei Uhr vom Ball nach Hause gekommen.“ Aber Gulasch zum Frühstück? „Reste vom Vortag sind sehr beliebt bei denen, die großen Hunger haben.“

Spartanisch kann man diese Internatserziehung gewiß nicht nennen!

„Wann fragen Sie denn nach dem Rauchen und nach dem Schminken?“ Dr. Johannsen spitzt sich sichtlich auf die Beantwortung dieser von ihm herausgeforderten Frage und sagt gleich: „Sie dürfen nämlich – beides! Die Raucher gehen ja sonst erfahrungsgemäß ,in den Untergrund‘, nicht wahr?“

Kurz bevor man in Kempfenhausen die Raucherreife erreicht, wird die Zigarette mit medizinisch-sachlichen Argumenten behandelt. Wen es dennoch drängt, den Duft des Erwachsenseins ein paarmal täglich zu genießen, der geht also ins Rauchzimmer.

Make-up oder kein Make-up, das wird nicht zum Problem gemacht. Erlaubt ist, was gefällt, und zwar jeder einzelnen.