Nur noch wenige Zentimeter waren am Wochenanfang die vier Delegationen bei den Pariser Vietnam-Gesprächen von einer Einigung über- die Verfahrens- und Statusfragen entfernt. Aber diese paar Zentimeter hatten es in sich. Hinter dem grotesken Streit um Sitzordnung und Tischform verbirgt sich der Kern der künftigen Auseinandersetzung: Wird die Befreiungsfront von der südvietnamesischen Regierung, wenn auch nur faktisch, als gleichberechtigt anerkannt oder nicht? Die Anerkennung könnte für Saigon den Anfang vom Ende bedeuten.

Ursprünglich hatte die NLF vier Verhandlungstische vorgeschlagen. Der Widerstand der Saigoner Delegation führte zu einer Reihe von verschiedenen Vorschlägen und Kompromißangeboten (s. Karte): Rechtecke, Quadrate, Ovale, Rauten, Halbkreise usw. Schließlich schlugen die Amerikaner vor, zwei halbkreisförmige Tische einander gegenüberzustellen („unsere Seite, euere Seite“); der Zwischenraum könne durch kleine Tische ausgefüllt werden, an denen die Stenographen, die Tonbandtechniker und die teekochenden Sekretärinnen Platz nehmen.

Hanoi bevorzugt einen Rundtisch, so als wollten die Delegierten miteinander Skat spielen. – Ein Vertreter Nordvietnams zu den Amerikanern: „Sie können die eine Hälfte des runden Tisches nehmen, wir werden die beiden anderen Viertel beanspruchen.“ Diese Formel sollte besagen, daß das Saigoner Regime in den Augen Nordvietnams und der NLF nichts weiter sei als eine Marionette.

Der amerikanische Verteidigungsminister Clifford erklärte, die Amerikaner seien bereit, sich an jeden beliebigen Tisch zu setzen: „Hanoi und Saigon sind es, die diese Fragen über derartige Details aufgeworfen haben.“ Clifford verhehlte nicht, daß die Amerikaner an einer möglichst schnellen militärischen Regelung mit ihren Gegnern in Vietnam interessiert sind. Die politische Lösung müßte zwischen den beiden Regierungen Vietnams und der NLF ausgearbeitet werden. „Ich finde nicht, daß wir 540 000 Mann im Felde belassen sollten, bis Hanoi und Saigon irgendein politisches Übereinkommen getroffen haben.“ Der Krieg könne durchaus noch vor Ende 1969 beendet sein.

In das gleiche Horn blies Cliffords Nachfolger, der Republikaner Laird. Auch er versicherte, der Krieg in Vietnam könne schon im rächsten Jahr beendet werden. Damit tat sich endgültig die Hoffnung der südvietnamesischen Regierung zerschlagen, daß die Regierung Nixon ihr freundlicher gesinnt sein werde als die Regierung Johnson in den letzten Monaten. Vizepräsident Ky, der eigentliche Leiter der Saigoner Delegation in Paris, zeigte sich denn auch sehr gekränkt über die barschen Äußerungen Cliffords. Dieser Minister, meinte er, habe immer die Begabung gehabt, zur falschen Zeit das Falsche zu sagen.