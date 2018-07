Von Hellmuth Karasek

Aus dem neuen Kursbuch fällt uns der Tod an. Aus dem Band selbst fällt ein Blatt, das aussieht wie Luchterhands Lose-Blatt-Lyrik, nur feiner das Papier, seidiger, brauner – mehr für Haikus bestimmt. Es nennt sich Autodafé und preist in Nietzscheschen Dithyramben den Tod der bürgerlichen Kritik an.

Wo Tote sind, da sind die Kränze nicht weit: Karl Markus Michel flicht „einen Kranz für die Literatur“.

Yaak Karsunke weiß, warum es keine Kritiker mehr geben kann: „Die ältere Generation besteht (wie in allen Berufen) aus Mitläufern, enttäuschten Mitläufern, inneren Emigranten; einige Renegaten, paar kalte Krieger – das Ensemble ist vollständig. Die jüngere Generation besteht aus den Schülern dieser Leute. Die ältere Generation ist an Brechts Maxime (nämlich Literatur als Manifest des Klassenkampfes) nicht interessiert, weil sie eigentlich weiß, daß sie zutreffend ist – die jüngere deswegen nicht, weil sie auf ihre Lehrer hereingefallen ist.“ Das nenne ich mir eine Beweisführung! Wie gut, daß es einen gibt, der weder älter noch junger, sondern einfach Yaak Karsunke ist.

Durch das Buch züngeln die heftigen Flammen des Autodafés: Walter Boehlich: „Die Kritik ist tot.“

Yaak Karsunke: „Sie (die Kritik) webt seit Jahren an des Kaisers neuen Kleidern: dabei brauchte er bestenfalls noch ein Leichenhemd. Natürlich füllen die Leichenhemden inzwischen schon ganze Schrankfluchten, auch da besteht längst kein Bedarf mehr. Kritik der Kritik ist ebenso langweilig geworden wie Kritik der Literatur.“

Karl Markus Michel: „In den schönen Garten Literatur, der seine Gärtner ernährte, ist ein Barbar eingebrochen, und nicht daß er einiges kaputtmacht, ist das schlimmste, sondern daß er nicht unterscheiden mag zwischen Kraut und Unkraut. Ihm ist alles ‚Ware‘, ‚Alibi‘, Manipulation‘, und was er gelten läßt, ist nur er selbst.“