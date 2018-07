Im Jahr der Menschenrechte hat der Krieg in Vietnam kein Ende finden können; der Völkermord in Biafra/Nigeria – schon wird von zwei Millionen Toten gesprochen – hat das Jahr der Menschenrechte eindeutig bebildert; und auch die Sowjetunion wollte auf eindrückliche Art an das Jahr der Menschenrechte erinnern: Sie okkupierte die Tschechoslowakei und unterdrückte einen Reformversuch, der dem Jahr der Menschenrechte einen Sinn hätte geben können.

Wer wollte behaupten, daß die Proteste gegen den Krieg in Vietnam, gegen den Völkermord in Biafra, gegen die Okkupation der Tschechoslowakei etwa die Vereinigten Staaten, etwa die Sowjetunion entscheidend berührt oder gar zur Einsicht bewegt hätten? Im Gegenteil. Nie war die Reaktion stärker; nie zeigte sich die Linke, hier und anderen Ortes, zerstrittener. Nie haben Proteste eine so desillusionierende Antwort erhalten: Breschnjew hat in Nixon einen geeigneten Gesprächspartner gefunden.

Aber auch in unserem Land steht zu befürchten, daß dem Jahr der Menschenrechte und Proteste die Reaktion die entsprechende Antwort erteilen wird.

Deshalb kein Appell an ein Weltgewissen ohne Adresse; deshalb kein Wort über unsere Grenzen hinaus. Denn schon immer hat das Unvermögen, im engen und eigenen Bereich zu wirken, Zuflucht genommen in Weltrevolutionsprojekte und oder Rudi Dutschke meinen, wir Deutschen seien das Salz der Erde und seien aufgerufen, die Welt zu beglücken.

Wir Deutschen und auch die Nachkriegsgeneration haben immer noch und auf lange Zeit hin Auschwitz und Treblinka zu verantworten; das verpflichtet uns, leise zu sprechen. Deutsche Heilslehren, sei es die Luftblase der formierten Gesellschaft, sei es die linke Idylle vom befriedigten Dasein, sind nicht gefragt; zu Recht fürchten die Völker unsere Signale. Deshalb ein Versuch in Grenzen.

Der Alptraum, es könne sich die latente und angewandte Aggressivität von den deutschen Autobahnen und Landstraßen demnächst in die Politik begeben, rät mir, heute in eigener Sache zu sprechen.

Meine Rede heißt: Über Ja und Nein. Da das Bedürfnis, klare Verhältnisse zu schaffen, die Welt in Blöcke und diese bis in ihre kleinsten Einheiten aufgeteilt hat, da also dem Ja das Nein gegenübersteht, dem Aufbauen das Zersetzen, dem Apollinischen das Dionysische, den Formverächtern die Inhaltsversessenen und den Gläubigen die Ungläubigen, gibt es, nicht erst seit Brecht, die Jasager und die Neinsager. Sie schließen einander aus. Was schert sie die widersprüchliche Wirklichkeit. Frei nach der Märchendevise „Die guten ins Töpfchen, die schlechten ins Kröpfchen“ wird nach rechten und linken Prinzipien geurteilt, verurteilt. Gelobt ist, wer in denkmalhafter Pose, einem Luther gleich, aufs Ja. und Nein besteht und, damit es auch recht dröhnt, sein „Hier stehe ich, ich kann nicht anders!“ dem Mikrophon anvertraut. Verdächtig bleibt das Ja-aber, anrüchig ist der Kompromiß; Zwischentöne bedeuten Verrat. Denn wer sich dem Lager der Ja- oder der Neinsager nicht anzuschließen vermag, gehört zur minderen Kaste der Jeinsager.