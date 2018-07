Ein Mann, der an Erschöpfungszuständen leidet, geht zum Arzt. Nach einer gründlichen Untersuchung wendet der Arzt sich an die Frau des Patienten: „Ich schreibe Ihnen ein sehr wirksames Beruhigungsmittel auf. Einen Eßlöffel davon in einem halben Glas Wasser auflösen!“

„Ja, Herr Doktor. Und wann soll es eingenommen werden?“

„Jeden Abend vorm Zubettgehen. Aber nicht von Ihrem Mann, sondern von Ihnen, gnädige Frau!“

Ein Arbeitsloser im Arbeitsamt: „Ich habe eine Frau und vierzehn Kinder!“

„Und was können Sie sonst noch?“