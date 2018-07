Inhalt Seite 1 — Unsere Unverbindlichkeit Seite 2 Auf einer Seite lesen

Es hat etwas Unwirkliches, sich einen gedeckten Anzug anzuziehen, um bei einer festlichen Begehung des Tages der Menschenrechte mitzuwirken – wenn man noch einige Tage zuvor mit zitternden Knien durch die schwarzen Gettos Nordamerikas geschlichen ist. Doch dieses Gefühl der Unwirklichkeit erschreckt nicht. Die Eitelkeit besiegt es spielend.

Aber etwas hat mich möglicherweise doch ein wenig beunruhigt: die Sicherheit der Unverbindlichkeit, mit der man sich die ungewohnte Krawatte umbindet, um eines Carl von Ossietzky zu gedenken. In einem feierlichen Akt – mit Medaillen, Laudatio, Festreden und Rezitationen.

Auch wenn man von Ossietzky nicht viel mehr kennt als jenes Bild, das ihn, schon tödlich mißhandelt, im Sträflingsanzug zeigt – das reicht, um sich mit einer Medaille, die seinen Namen trägt, nicht nur stolz zu fühlen. Die Frage „Wofür“ läßt sich auch bei mangelnder Bescheidenheit kaum verdrängen.

Ich nehme an, daß ich die Medaille stellvertretend für irgendwen, für irgendwas, eine Gruppe, eine Generation, eine Sache erhalten habe. Freilich – wer oder was das sein könnte, weiß ich nicht.

Jedenfalls, für Momente hat es etwas Erschreckendes, mit einem Mann in Verbindung gebracht zu werden, der für eine Überzeugung, für etwas, was man vielleicht mit Menschenrechten vage umschreiben kann, in den Tod ging. Die Sicherheit der Unverbindlichkeit beginnt in dieser Konfrontation ein bißchen Angst zu machen: die Unverbindlichkeit, mit der man – jedenfalls, wenn man so jung ist wie ich – in ein jüdisches Gemeindehaus geht. Die Unverbindlichkeit, mit der man in dieser Gesellschaft sich politisch engagiert.

Etwa, wenn man für eine Zeitung schreibt, die von rechtsliberal bis linkssozialistisch veröffentlicht, was ihren stilistischen Anforderungen genügt und interessant scheint. Wenn man mit Tiraden gegen Polizistenbrutalität und stumpfsinnige Maßnahmen der Staatsbürokratie gutes Honorar macht und sich anderntags den Sekt auf Senatsempfängen mit der größten Selbstverständlichkeit schmecken läßt – und damit dann auch noch eine Ossietzky-Medaille verdient.

Das ist keine Selbstanklage. Es beschreibt, wie man hier und heute politisches Engagement betreibt, wahrscheinlich betreiben muß.