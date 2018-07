Von Manfred Sack

Es ist zu berichten von zwei scheinbar nebensächlichen Ereignissen, die sich fast fernab jeder Öffentlichkeit vollzogen haben.

Fall eins ist der folgenden Nachricht zu entnehmen: „Auf Vorschlag von Professor Walter Gropius hat das Bauhaus-Archiv Philip Rosenthal zum ersten Vorsitzenden gewählt. Er tritt im Vorstand die Nachfolge des im Mai verstorbenen Prinzen Ludwig von Hessen an.“ Allen Zweifeln zum Trotz: Die Meldung stimmt.

Rosenthal hat sich von Gropius (genauer: von Gropius’ Team „The Architects Collaborative“) eine Porzellanfabrik in Selb bauen lassen. Aus der Zusammenarbeit mit dem Bauhaus-Gründer, an den Rosenthal damals aus Zufall geraten ist, entwickelte sich eine gegenseitig empfundene Sympathie. Sie führte einerseits dazu, daß Gropius für Rosenthal auch einen Schweinestall und in Amberg eine Glasfabrik entwarf, für die Rosenthalstadt Selb eine neue Stadtplanung ausarbeitete, andererseits dazu, daß die Mitglieder des Vereins Bauhaus-Archiv in Darmstadt, das von Hans Maria Wingler aufgebaut wurde und geleitet wird, dem Wunsch des 85jährigen Altmeisters willfahrten: Sie machten Rosenthal zum Vorsitzenden des von Bund, Land und Stadt getragenen Vereins.

So repräsentiert nunmehr einer, der dem Dekor die Schleusen weit geöffnet hat, eine Tradition, die einst die Schleusen für den Dekor geschlossen, die dem Ornament zumindest mit äußerster Skepsis gegenübergestanden hatte.

Der Werkbund in Bayern hatte es abgelehnt, Rosenthal als Mitglied aufzunehmen; der Fabrikant ist heute trotzdem Werkbundmitglied, in Hessen, und er ist stellvertretender Vorsitzender des Rates für Formgebung und Vorsitzender des Koordinierungsausschusses zwischen diesem Rat und dem Gestaltkreis der Industrie: Wo ein Unternehmer ist, ist auch ein Weg. Und nun ist er Vorsitzender des Bauhausarchivs geworden, Mentor der Bauhaustradition, Beschützer, Gönner, Sammler, Verbreiter... So triftig waren also die Ideen des Bauhauses, daß sie in die Werbemasse einer Porzellanfabrik eingehen können. Hat hier jemand geirrt?

Fall zwei ist komplizierter, in seinen erkennbaren Wirkungen beängstigend. Es geht um den „Rat für Formgebung“, eine einst unabhängige, halbamtliche, unter dem Protektorat des Bundeswirtschaftsministeriums stehende Institution, die vor zwei Jahren eine Personalunion mit einem industriellen Interessenverband, dem „Gestaltkreis im Bundesverband der Deutschen Industrie“, eingegangen ist. Der Rat ist bereits dabei, die Interessen dieses Interessen Verbandes zu vertreten. Er ist von der Industrie geschluckt worden – aber man muß hinzufügen, daß seine Mentoren sich nicht sonderlich wirksam dagegen gewehrt haben.