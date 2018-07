Von Ekkehard Kloehn

Wir wollen diskutieren!“ Der Zwischenrufer sitzt nicht in einer Münchner Vorlesung oder einem Westberliner Gottesdienst, sondern im Gymnasium einer mittelgroßen Stadt Norddeutschlands. Der aufgeweckte Untersekundaner unterbricht mich, seinen Biologielehrer, der ihm auseinandersetzt, wie ein Herz funktioniert. „Diese wissenschaftlichen Fakten können wir ja später irgendwo nachlesen“, sagt Berndt, „uns interessieren viel mehr die ethischen und gesellschaftlichen Aspekte der Herzverpflanzung.“

Die werfen aufregende Fragen auf – da hat er recht. Aber er irrt, wenn er meint, man könne ohne vorhergehende biologisch-medizinische Information auch nur einen Satz über die moralische Seite einer Organverpflanzung sagen und sich dabei nicht in Irrationalismen und Vermutungen verlieren.

Berndts Versuch, sich vor der biologischen Arbeit zu drücken, ist heute symptomatisch für Gymnasiasten und Studenten: Der Naturwissenschaftler streut – laut SDS-Katechismus – als Fachidiot durch sein unpolitisches und nichtideologisches Denken den bewußt werdenden Jugendlichen „liberalen Sand“ in die Augen. So könnte man Berndts Einstellung als politische Mode abtun. Rundheraus gesagt: Für mich ist sie vielmehr das Ergebnis der musealen Bildungsauffassung unserer Gesellschaft.

Nicht nur Biologen wissen inzwischen, daß die jetzt beginnende Fahrt ins Zeitalter der Biologie noch atemberaubender sein und ganz andere Anforderungen stellen wird als der hinter uns liegende Rutsch in die Ära der Physik; denn schnell haben wir uns an Atombomben und Mondraketen gewöhnt. Wie aber können wir mit dem Gedanken an die biologische Manipulierbarkeit des Menschen und des Lebens fertig werden? Da ist der Abgrund, in dessen Richtung wir reisen, schon aufgetaucht: Entzifferung des Erbcodes und der Gehirntätigkeit, Herzverpflanzung, Antibabypille, Psychodrogen. Ein Zurück gibt es nicht mehr; das ist klar.

Wir aber verbinden uns aus Ignoranz und Arroganz die Augen. Dabei verliert eine Gefahr, geprüft und verstanden, oft ihre lähmende Bedrohlichkeit: Vielleicht, daß wir – sehend – eine Brücke über den Abgrund fänden.

Um konkret die Binde zu beschreiben, die wir dem Gymnasiasten Berndt verpaßt haben: