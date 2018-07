Nur ein schnelles Blechkleid

Einige Experten in der Automobilbranche nennen es abfällig den Teenagermarkt, für die großen Werke in Deutschland aber ist der Markt der sportlichen Zweisitzer plötzlich interessant geworden. Die Erfolge von Fiat mit den Sportversionen des Typs 850 und des Modells 124 haben den Neid der Konkurrenten geweckt. Opel hat seine Version eines „Sportwagens für junge Leute“ bereits vorgestellt, Ford soll für das nächste Jahr als sportlichen Renner ein Modell Capri (50 bis 125 PS) planen, und sogar VW will mit prominenter Hilfe (Porsche) einen Sportwagen lancieren. Die neue Masche beschert den deutschen Autofahrern wenig Neues: nur ein schnelles Blechkleid. Ebenso schnelle, manchmal sogar schnellere Limousinen bieten bis auf VW alle Hersteller schon seit einem Jahr an. Meist sind die Limousinen sogar billiger als die schneidigen und unbequemen Flitzer.

Autofahren wird teurer

Deutschlands Automobilversicherungen werden den deutschen Autofahrern im nächsten Jahr wieder mehr Geld aus den Taschen ziehen. Die Aufsichtsbehörde hat für Großstädte eine Prämienerhöhung von fünf und für ländliche Bezirke um 2,5 Prozent genehmigt. In Mittelstädten bleiben die Prämien unverändert. Zusätzlich wird ab 1, Januar 1969 das bereits im vorigen Jahr genehmigte Malussystem eingeführt. Die Zuschläge für gemeldete Unfälle betragen für einen Schaden zehn Prozent, für zwei und drei Schäden 30 und ab vier Unfälle 50 Prozent. Großstadtfahrer müssen den Malus von zehn Prozent für einen Unfall nicht zahlen – für sie ist ein Unfall im Jahr bereits in die Prämie einkalkuliert.

Umstrittene Sicherheit

Für VW begann der Ärger mit einer eigenen Studie über schwere Unfälle mit Volkswagen, die an alle amerikanischen Händler verschickt wurde. Rechtsanwalt Nader las den ursprünglich von einer amerikanischen Universität abgefaßten Forschungsbericht und beschuldigte VW prompt, irreführende Sicherheitseigenschaften über den Käfer zu verbreiten. Der Vorstoß des Berufskämpfers gegen unsichere Autos hatte Erfolg. Ein Senatsausschuß der US-Regierung wird Anfang nächsten Jahres die Unfallrisiken der Volkswagen und anderer nicht-amerikanischer Kleinwagen untersuchen.