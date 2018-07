Die Geschwindigkeit, mit der sich die Erde um sich selbst dreht, nimmt langsam ab. Vor Urzeiten also waren die Tage kürzer als heute, und das Jahr zählte mehr Tage: fast 400 vor 500 Millionen Jahren.

Die Verlangsamung aber ist, so stellten jetzt drei amerikanische Wissenschaftler der Yale-Universität fest, nicht gleichmäßig erfolgt. In einer langen Zeitspanne, die vor 300 Millionen Jahren begann und vor 100 Millionen Jahren endete, ist die Umdrehungsgeschwindigkeit der Erde offenbar unverändert geblieben.

Solche weitreichenden Schlüsse zogen die Forscher aus dem Studium versteinerter Meerestiere. Wie nämlich Bäume Jahresringe aufweisen, so fanden sich bei Korallen und Muscheln Strukturen, die als Tagesringe gedeutet wurden.

Schon früher hatten Astronomen berechnet, daß die Tageslänge auf der Erde in jeweils 100 000 Jahren um zwei Sekunden zugenommen haben müsse. Als Ursache der sich verlangsamenden Erddrehung sahen die Forscher die Reibung an, die durch die Gezeiten in den Ozeanen entsteht.

Lange Zeit blieb diese Berechnung Theorie. Niemand vermochte zu sagen, ob nicht auch andere Faktoren außer den Gezeiten die Erddrehung beeinflussen. Doch vor wenigen Jahren entdeckten Wissenschaftler – zuerst an Korallen –, daß vor Hunderten von Millionen Jahren die Zahl der Tage im Jahr aufgezeichnet worden ist. Das Studium der „Tagesringe“ bestätigte, daß das Jahr einst mehr Tage zählte als heute.

Inzwischen wurden Tagesringe an den versteinerten Resten von 25 Meerestier-Arten gefunden. Als kürzlich die Amerikaner G. Pannella, C. MacClintock und M. N. Thompson von der Yale-Universität die bisherigen Ergebnisse zusammenstellten, entdeckten sie die 200 Millionen Jahre lange „Pause“ bei der Verlangsamung der Erddrehung.

Diese Pause deutet darauf hin, daß sich tatsächlich noch andere Faktoren als nur die Gezeiten auf die Rotationsgeschwindigkeit der Erde ausgewirkt haben müssen. -usch