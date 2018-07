Inhalt Seite 1 — Vertrauen ist die Existenzgrundlage Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Kurt W. Schönherr

Das deutsche Fernschulwesen ist in Bewegung. Die Kultusminister wollen dafür sorgen, daß der Fernschulmarkt, der allzu lange ein Markt ohne Marktordnung war, jetzt zu einem Markt mit Marktordnung wird.

Argumente gegen die Errichtung eines staatlichen Fernlehrinstituts waren vor allem: die Durchbrechung der Kulturhoheit der Länder, die Kosten für die Entwicklung der Fernlehrgänge, das Risiko einer zu geringen Teilnehmerzahl, das Fehlen geeigneter Fachkräfte, die sich über Jahre hinweg erstreckende Anlaufzeit und die Verletzung des Subsidiaritätsprinzips. Schließlich hatte ja der Staat in Deutschland die Arbeit der privaten Fernlehrinstitute bisher völlig ignoriert. Er wollte vielmehr seine Ordnungsvorstellungen im Sinne einer freiheitlichen Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung entwickeln und der Privatinitiative zunächst die Chance geben, sich innerhalb staatlicher Orientierungshilfen zu bewähren.

Dies war die Ansicht der Regierungsvertreter. Sie ließen jedoch erkennen, daß die Errichtung eines staatlichen Fernlehrinstituts ins Auge gefaßt werden müßte, falls es die privaten Fernlehrinstitute nicht verstehen sollten, den Fernunterricht zu einer echten Bildungschance zu machen.

Nun, es sind immerhin schon Beweise erbracht worden, daß es möglich ist, aus privater Initiative im Fernunterrichtssektor echte Bildungschancen zu bieten. Die pädagogischen und die organisatorischen Prinzipien, die sich dabei einige deutsche Fernlehrinstitute aus eigener Verantwortung auferlegt haben, können vom Staat wohl nicht so bald überboten werden.

Ein Gesetz über Fernlehrgänge kann die nachhaltigste Form der Ordnung des Fernunterrichts und die wirkungsvollste Möglichkeit der Einflußnahme auf die privaten Fernlehrinstitute bieten – darüber waren sich die Experten einig. Auf gesetzlicher Grundlage wäre es möglich, ungeeignete Fernlehrgänge auszuschließen und unseriöse Geschäftspraktiken als ordnungswidrig durch Geldbußen zu ahnden. Doch wenn auch dieses Gesetz einen noch so freiheitlichen Rahmen setzen sollte – es müßte von allen Länderparlamenten in gleichlautenden Fassungen verabschiedet werden.

Denn ein Gesetz über Fernlehrgänge kann kein Bundesgesetz sein, obwohl der Fernunterricht für die ganze Bundesrepublik nur einheitlich geregelt werden sollte. Würde zum Beispiel ein einziges Bundesland günstigere Bedingungen für die Fernlehrinstitute bieten als die anderen, kann angenommen werden, daß jene Institute, bei denen pädagogische Verantwortung nicht ganz so ausgeprägt ist, sich in diesem Bundesland ansiedeln werden, um per Post ihre Teilnehmer in den anderen Bundesländern zu unterrichten. In der berechtigten Annahme, daß es nicht leicht sein werde, in allen Bundesländern gleichlautende Gesetze zu verabschieden, verzichteten die Schulmänner der Kultusministerkonferenz zunächst auf diese Lösung, jedoch wollen zwei Länder für ihre Hoheitsbereiche den Landtagen Fernschulgesetze in den nächsten Jahren vorlegen.