Inhalt Seite 1 — Von ZEIT zu ZEIT Seite 2 Auf einer Seite lesen

Durch einen „Putsch von oben“ riß in Brasilien Präsident Arthur da Costa e Silva auf Drängen der Armee die Alleinherrschaft im Lande an sich. Gemäß der neuen Verfassung übernahm in Griechenland ein General an Stelle des Königs den Oberbefehl über die bewaffneten Streitkräfte. Bei den Parlamentswahlen in Luxemburg erzielten die Liberalen erhebliche und die Kommunisten kleine Gewinne bei Verlusten der Sozialisten und unverändertem Stand der Christdemokraten. Aus Proporzgründen wurde die neue italienische Regierung Mariano Rumors mit mehr als 50 Staatssekretären ausgestattet. Richard Nixon stellte dem amerikanischen Volk im Fernsehen sein neues Kabinett vor. Die USA erhöhten ihren Diskontsatz von fünfeinviertel auf fünfeinhalb Prozent.

Neue Akzente

Andeutungen König Husseins über ein jordanisches Zugeständnis in der Palästinafrage brachten einen neuen Akzent in die Nahostdiskussion. An Manövern der sowjetischen Fernost-Armee nahe der chinesischen Grenze nahmen auch Einheiten aus der DDR und aus der Volksrepublik Polen teil. Beim Besuch des rumänischen Außenministers in Ostberlin wurde ein Freundschafts- und Beistandspakt zwischen Rumänien und der DDR vereinbart.

Intellektuelle in Bedrängnis

Wegen Besitzes antisowjetischer Literatur wurden drei Intellektuelle in Leningrad vor Gericht gestellt. Aus der Delegation für den kommenden polnischen Schriftstellerkongreß in Bromberg wurden auf Betreiben der kommunistischen Parteiführung alle oppositionellen Intellektuellen „herausgewählt“. In Ungarn wurden KP-Mitglieder aus Kreisen der Intellektuellen um Georg Lukács wegen ihrer Kritik an der Intervention in der Tschechoslowakei gemaßregelt.

Rektoren und Studenten

Die Empfehlungen des Deutschen Wissenschaftsrats zur Universitätsreform erregten den Widerspruch der Studenten. In Dortmund wurde die zweite Universität des Ruhrgebiets eröffnet. Die Konventswahlen an der Universität München und an der Berliner FU brachten bei einer Wahlbeteiligung unter 50 Prozent den linksgerichteten Studentengruppen beträchtliche Erfolge. Die französische Regierung erteilte den Universitätsrektoren disziplinarische Sondervollmachten zur Bestrafung aufrührerischer Studenten.