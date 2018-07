Inhalt Seite 1 — „Vorbeugehaft“ – ein Anschlag auf das Recht Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Richard Schmid

Die Analyse der amerikanischen Präsidentenwahl durch die deutschen Wahlkampfexperten hat offenbar ergeben, daß die Parolen „Kampf dem Verbrechen“ und „Sicherheit und Ordnung“, mit denen Nixon seinen Wahlkampf geführt hat, Erfolg versprechen. Für diesen crime appeal ist auch das deutsche Publikum durch jene Schlagzeilenmeldungen wohl präpariert, die immer nur den als Feind zurechtgemachten Verbrecher präsentieren und die menschlichen und sozialen Ursachen und Hintergründe zudecken.

Auf solchem Wege scheint der Gedanke der „Vorbeugehaft“ entstanden zu sein, zu dem bereits ein Gesetzentwurf der SPD vorliegt. Es soll für gewisse Kategorien von Straftaten neben der Verdunklungsgefahr und dem Fluchtverdacht ein weiterer Haftgrund geschaffen werden, wobei man unterstellt, daß die Beschuldigten, wenn sie mangels Fluchtverdacht und Verdunkelungsgefahr auf freiem Fuß bleiben, die Zeit bis zur Verhandlung zu neuen gleichen Straftaten benutzen würden.

Schon das Wort „vorbeugen“ ist ein schlimmer Mißbrauch; und dazu ein Affront gegenüber den großen Kriminalisten der SPD, Radbruch und Fritz Bauer, die unter „Vorbeugung“ verstanden, daß die sozialen und anderen Wurzeln des Verbrechens erforscht und beseitigt werden. Wohingegen die Vorbeugung, von der jetzt die Rede ist, nur darin besteht, daß man einen Menschen einsperrt, damit er keine strafbare Handlung begeht. Das ist nichts anderes als die Sicherungsverwahrung – allerdings mit dem großen Unterschied, daß noch nicht die Unverbesserlichkeit des Täters, ja noch nicht einmal die Täterschaft selbst und die Schuld und das Schuldmaß durch das Gericht festgestellt sind.

Der Mißbrauch des Wortes geht übrigens, wie die Sache selbst, aufs Dritte Reich zurück, in dem die Kriminalisten, neidisch auf die Schutzhaft der Gestapo, nicht ruhten, ehe sie nicht 1937 ihrerseits das damals ziemlich diskret eingeführte Instrument der „Vorbeugungshaft“ in die Hand bekamen, aus dessen Anwendung mir schlimme Fälle in Erinnerung geblieben sind.

Nun haben wir allerdings etwas ähnliches schon seit 1964 in unserer Strafprozeßordnung. Damals lief der neue Haftgrund unter dem verschämteren Namen „Wiederholungsgefahr“. Bei einer Reihe von Sittlichkeitsverbrechen sollte auch ohne Flucht- und Verdunklungsgefahr verhaftet werden können, „wenn bestimmte Tatsachen die Gefahr begründen, daß der Beschuldigte vor rechtskräftiger Aburteilung weitere Verbrechen der bezeichneten Art begehen werde“. (Paragraph 112 Absatz 3, Strafprozeßordnung.) Unter diesen Sittlichkeitsverbrechen sind übrigens solche, die die Verfasser des Alternativentwurfs zum Sexualstrafrecht – vierzehn Professoren des Strafrechts – gar nicht für strafwürdig halten.

Dieser weitere Haftgrund hat sich als praktisch bedeutungslos erwiesen; er hat nur dazu gedient, dem Gesetzgeber das erhebende, wenn auch unbegründete Gefühl zu verschaffen, er habe etwas für die Sittlichkeit getan.