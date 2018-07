Jeder Reisende erfährt am eigenen Leib, daß er für sein Geld in den verschiedenen Metropolen der Welt recht unterschiedliche Gegenleistungen erhält. Nach einer Untersuchung der englischen Tageszeitung „Financial Times“ ist Tokio die weitaus teuerste Stadt. Sie ist es nicht nur für den Reisenden. Auch für den Japaner ist das Leben in der Hauptstadt des Inselreiches recht teuer. Allerdings nicht so teuer, wie die Graphik auf den ersten Blick vermuten läßt. Die Preise basieren immer auf westlichen Ansprüchen. Die im westlichen Stil voll eingerichtete Dreizimmerwohnung in zentraler Lage ist in Tokio natürlich erheblich teurer als in London, wo westlicher Stil kein Ausnahmefall ist.