Von Kurt Becker

Nach den ersten Paukenschlägen der rechtsradikalen NPD schworen die führenden Männer des Bundestags, sie würden einen leidenschaftlichen Kampf gegen die Partei des häßlichen Deutschen führen. Sie wollten sie nicht einfach verteufeln, sondern sie politisch in die Enge treiben und aufreiben. Aber was ist davon geblieben? Heute wünscht die Mehrheit der Großen Koalition das Verbot, sie sucht die Zuflucht auf der Ebene des Bundesverfassungsgerichts: statt der politischen Roßkur einen Prozeß.

Wir möchten nicht die Bestimmung im Grundgesetz missen, wonach Parteien, die sich die Zerstörung der Demokratie zum Ziele gesetzt haben, verboten werden können. Die Gründergeneration der Bundesrepublik war hellsichtig genug, den neuen Staat gegenüber Feinden der freiheitlichen Verfassung nicht schutzlos zu lassen. Das Schicksal der Weimarer Republik sollte sich nicht wiederholen. Seitdem aber sind zwanzig Jahre vergangen, zwanzig Jahre innenpolitischer Stabilität, die uns unbefangener über die Anwendung des Verbotsartikels urteilen lassen können als noch Anfang der fünfziger Jahre. Wir brauchen nicht von Furcht erfüllt auf den politischen Bodensatz der Nation zu starren.

Es wäre ein Irrtum, die heute durch die NPD halbwegs meßbar gewordene Größe von etwa zehn Prozent Rechtsradikaler – Fanatiker und Mitläufer – bloß als Thaddens Erfolg anzusehen. In schwankender Größenordnung hat es sie immer gegeben. Das erste Warnsignal ertönte schon 1951. Damals errang die neonazistische Sozialistische Reichspartei bei den niedersächsischen Landtagswahlen elf Prozent der Stimmen. Die Nachricht lief als Sensation um den Erdball und rief allenthalben helles Entsetzen hervor. Um ein außenpolitisches Desaster abzuwenden, stellte die Bundesregierung den Verbotsantrag gegen die SRP. Das Auslandsecho – nicht das Trauma von Weimar – ließen die Regierung das Verfassungsgericht anrufen. Sieben Monate später war die SRP als Organisation aufgelöst, ihre Abgeordneten aus den Parlamenten ausgestoßen.

Aber die Rechtsradikalen waren damit nicht alle eines Besseren belehrt. Zu rasch ist in Vergessenheit geraten, wie sie auch in Parteien mit unverfänglichem Firmenschild Wurzeln schlugen. Die längst bankrotte Deutsche Partei, schwarzweißrot bis auf die Knochen, hatte damals einen Anhang, der in der Wolle tiefbraun gefärbt war. Die Vertriebenenpartei Oberländers und Krafts (BHE) machte da, von oben bis unten, keinen Unterschied. Erbitterte Richtungskämpfe hatte auch die FDP auszutragen, wo der rechte Flügel sich der extremen Rechten allzu weitherzig geöffnet hatte. Mit einem Verbotsartikel war da nicht Abhilfe zu schaffen.

Und was eigentlich hat das Verbot der KPD bewirkt? Es hat Märtyrer und Verfolgte geschaffen und eine Partei in den Untergrund verdrängt; es hat uns in den fünfziger Jahren um ein Stück Glaubwürdigkeit in der Wiedervereinigungspolitik gebracht und uns die tägliche Auseinandersetzung mit einer Partei vorenthalten, deren Herrschaft im anderen Deutschland eine Realität ist. Die künstliche Verengung auf eine Linke minus KPD hat unseren Staat nicht stabiler, unsere Gesellschaft aber unsicherer werden, lassen. Dem neuen Phänomen der extremen Linken steht sie darum heute ungeübt und hilflos gegenüber. Eine Organisation läßt sich verbieten, Gesinnung nicht. Die beiden großen Parteien haben vieles auf der äußersten Linken und der extremen Rechten absorbiert. Aber es wäre nützlich, wenn real existierende Kräfte dem Blick der Öffentlichkeit nicht unnötig entzogen würden.

Mit einem potentiellen Reservoir von mindestens zehn Prozent rechtsradikaler und für nationalistische Emotionen anfälliger Wähler müssen wir wahrscheinlich rechnen. Ein Verbot würde die wahre Größenordnung nur vernebeln – bis eine neue extreme Rechtspartei entsteht. Der Rechtsradikalismus ist kein juristisches Problem. Er ist, wie wir bei fünfzehn Prozent amerikanischer Wähler für den Präsidentschaftskandidaten Wallace gesehen haben, nicht einmal eine nur deutsche Erscheinung. Weder Wallace in USA noch Enoch Powell in England knüpfen an eine so schaurige Ahnengalerie an wie die NPD, doch relativieren sie den Zwang zu außenpolitischer Rücksichtnahme auf die öffentliche Meinung bei unseren Verbündeten. Die Anfälligkeit für die östliche Propagandakampagne freilich bleibt davon ganz unberührt.