Von Patricia McBroom

Zwei kleine Jungen. Der eine, Inder, gehört zur landbesitzenden früheren Adels- und Kriegerkaste der Radschputen; er wächst in einer Großfamilie auf; seine Mutter lebt mit den anderen Frauen von der Welt abgeschieden im hinteren Hofraum; die Wertordnung, die er kennenlernt, ist die seiner Kaste. Der andere stammt aus den Vereinigten Staaten; er wächst in einer kleinen Familie heran; seine Verwandten leben weit auseinander; die Frauen und Männer seiner Umgebung sind nahezu gleichberechtigt, und jeder besitzt mehr als er eigentlich benötigt.

Das Leben dieser Kinder scheint völlig unterschiedlich, und doch verbindet sie eine gemeinsame Verhaltensweise. Beide neigen eher dazu, Unterlegene zu beherrschen als ihnen beizustehen, und beide verlangen weit häufiger Hilfe und Aufmerksamkeit, als sie sie anderen gewähren.

Warum begegnen diese beiden Kinder ihrer Umwelt in so egoistischer Form, während es doch Kinder gibt – in den Dörfern Kenias, Mexikos oder auf den Philippinen beispielsweise –, die sich durch ihre Selbslosigkeit auszeichnen?

In den beiden Kulturen muß eine bestimmte Kraft wirksam sein, die die Heranwachsenden in derselben Weise prägt. In einer allein nach dem Grundübel zu fahnden, hätte daher bedeutet, so vorzugehen, wie es manchmal Neurotiker tun, wenn sie die Ursache ihrer unglücklichen Situation stets in eigenen schuldhaften Verfehlungen zu finden meinen. Nur mit einem breit angelegten Forschungsprogramm, das mehrere Kulturen einbezog, konnte man der Lösung des Problems näherkommen.

Anthropologen der Universitäten Harvard, Cornell und Yale haben vor längerer Zeit ein solches Programm ausgearbeitet. Schon seit Anfang der fünfziger Jahre verbrachten Gruppen von Wissenschaftlern jeweils sechs bis vierzehn Monate bei Menschen aus sechs verschiedenen Kulturen – bei Radschputen und Indianern, auf Okinawa und den Philippinen, in Mexiko, Kenia und den USA. Sie befragten Eltern und Kinder, sammelten geschichtliche, wirtschaftliche und soziale Daten und erstellten detaillierte Gesamtbilder einer jeden Lebensgemeinschaft. Ziel der ersten zehn Jahre Forschungsarbeit war es, Aufschluß über jene kulturellen Einflüsse zu gewinnen, die letztlich das kindliche Gefühlsleben prägen, also herauszufinden, von welchen Bedingungen. die Erziehungsweise der Eltern abhängt.- und welche Konsequenzen sie für Kindr hat.

In jeder Untersuchungsgruppe wurden 134 Kinder auf neun Merkmale, darunter Altruismus, Egoismus und Aggressivität geprüft. Über die Aggressivität weiß man zur Zeit noch am wenigsten. Jedenfalls ist deutlich geworden, daß Egoismus und Altruismus tatsächlich einander entgegengesetzte Verhaltensweisen sind, Aggressivität aber weder mit der einen noch mit der anderen unmittelbar verbunden sein muß. Selbst Dr. John W. M. Whiting, der Leiter des Forschungsprogramms an der Harvard-Universität, zeigte sich überrascht: „Ich hatte angenommen, daß egoistische Menschen aggressiv seien, aber das stimmt nicht.“