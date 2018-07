Inhalt Seite 1 — Wenn Hamlet Hemlat hieße Seite 2 Auf einer Seite lesen

Zwischen dem First Quarto des „Hamlet“ und der Folio-Ausgabe liegen ganze zwanzig Jahre. Berücksichtigt man, daß, das Folio – es erschien sieben Jahre nach Shakespeares Tod – auf die Ausgabe des Quarto II zurückgeht, dann verringert sich der zeitliche Abstand zwischen der ersten und den uns langbekannten „Hamlet“-Versionen auf ein einziges Jahr. Wer also die urtümlichere Gestalt der Fassung von 1603 erschauernd begrüßt, sich näher an den Quellen wähnt, der argumentiert etwa so: Mein Großvater wußte mehr vom Perikleischen Zeitalter, denn er lebte in größerer zeitlicher Nähe zu der Antike.

Was die Abweichungen der von Ludwig Berger mit Emphase zum Ur-„Hamlet“ hochgepeitschten Fassung anlangt: Hamlet ist in dieser Fassung jünger; exakter ausgedrückt: es fehlen dem Totengräber die Verse, wo er sich an die Zeit vor dreißig Jahren erinnert, als Hamlet geboren wurde. Hamlets Mutter ist nicht mehr die Mitwisserin an des alten Hamlet Mord – jedenfalls sagt sie das. Und der Monolog „Sein oder nicht sein“ steht an einer anderen Stelle und ist kürzer.

Wer auch nur einigermaßen mit der Bühnenpraxis vertraut ist, wird diese Abweichungen als so sensationell nicht empfinden können. Da das Quarto von 1603 wahrscheinlich auf eine mitgeschriebene Aufführung zurückgeht, könnte man sagen, daß diese Aufführung ähnlich vorging wie unzählige nach ihr: Sie ließ an einigen Stellen den Rotstift walten, stellte einiges um.

Schließlich hat die Folio-Ausgabe einen unschätzbaren Vorzug: sie wurde nicht von Ludwig Berger übersetzt.

Was die Inszenierung von Leopold Lindtberg im Hamburger Thalia-Theater betrifft, so macht sie vor allem eines schmerzlich deutlich: Die schönsten Abweichungen einer Textvorlage nutzen nichts, gerät der Text unter die Dampfwalze einer Aufführung, deren Kammerton das zweigestrichene a des deutschen Theaterprovinzialismus ist. Also statt begründender Psychologie gereckte Arme und Schmetterkehlen, statt eines Textes, der den Widerspruch zwischen innerer und äußerer Handlung sichtbar zu machen sucht, jenes Irgend wie-Arrangement, das das Publikum, gutmütig wie es ist, für die Wahrheit von Klassikern zu halten gewohnt ist. Ophelia schwebt im Wahnsinn in gretchenüblicher Pose: Irrsinn auf der Bühne wirkt wie eine Mischung aus Selbstmitleid und Poesiealbumblättern; der böse König lächelt und ist doch ein Schurke; ansonsten, stehen trutzig Hofleute herum, nach dem Stichwort, nach dem sie angetreten.

Da 1603 wie gesagt länger zurückliegt als 1604, entschloß sich Lindtberg zu einem Theater der rauhbeinigen Ursprünglichkeit. Will sagen: krähte ein Hahn, dann trat ein Schauspieler auf die Bühne und krähte wie ein Hahn; heulte der Wind, dann legten sich eine Handvoll Statisten an den Bühnenrand und bliesen aus vollen Backen. Grotesk würde,-dieses improvisierte Altertümeln, wenn die Totengräber noch Erde in das Grab zu schaufeln hatten, während sich die technische Apparatur Grab-schon surrend versenkte.

Den Hamlet spielte Peter Striebeck, ein sicherlich hochbegabter junger Schauspieler – nur: seine Talente sind für den Hamlet ähnlich hilfreich wie die Kenntnis des Morsealphabets für einen Schalterbeamten einer Bank. Striebeck wirkt wurstig, rauhbeinig, herzlich, proletarisch. Das alles sind Qualitäten, die dem Dänenprinzen wenig zugute kommen, auch dem von 1603 nicht.