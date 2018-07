Von Ingeborg Zaunitzer-Haase

Anfang 1965 fand Herr M. den Prospekt in seinem Briefkasten. Auf buntem Glanzdruck verhieß er gesicherte Kapitalanlage durch den Kauf eines Ferienhauses am Lago Maggiore nebst einer durch 2300 jährliche Sonnenstunden garantierten Rendite aus der Vermietung des Hauses.

Im März sah Herr M. sich die Gegend an. Der Bauträger lud zur Rundfahrt. Die Urbanisationsgebiete lagen zauberhaft: Der See dicht vor der Tür, freier Blick auf nahes Wasser und ferne Berge. Kosten für ein 400-Quadratmeter-Grundstück: 20 000 Mark. Vertragsabschluß wahlweise nach deutschem, niederländischem oder Schweizer Recht. Herr M. ließ sich seinen Grund und Boden nach deutschem Recht übereignen. Der Kaufvertrag wurde – freilich – in italienischer Sprache abgeschlossen.

Da aber das Geld auf ein Sperrkonto ging und erst freigegeben wurde, als Herr M. den auf seinen Namen lautenden Grundbuchauszug in Händen hatte, war zunächst alles in bester Ordnung.

Ein Bauträger will aber nicht nur Grundstücke verkaufen. Bei dem des Herrn M. war er nicht einmal selbst Eigentümer gewesen, sondern trat als vermittelnder Makler auf. Ein Bauträger will Häuser bauen.

Herr M. wählte zwischen mehreren Typen und entschied sich für einen Bungalow mit drei Zimmern, der schlüsselfertig – einschließlich Sonderausführungen – rund 30 000 Mark kosten sollte. Nicht überteuert, fand Herr M. Das Angebot versprach: „Scharfe Preiskalkulation“, „solide, wertbeständige Bauausführung“, „schnelle Fertigung mit sicheren Bauterminen.“

„Die sanitäre Einrichtung wird mit sämtlichem Zubehör installiert, einschließlich Kalt- und Warmwasserversorgung“, stand im Angebot zu lesen. Die elektrische Installation sollte „nach den Normen des stromliefernden E-Werkes“ vor sich gehen. Der Bau einer „asphaltierten Autozufahrtstraße“ wurde zugesichert. In der Bauauftragsbestätigung hieß es: „Liefertermin: längstens fünf bis acht Monate.“