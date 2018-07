Von Michael Jungblut

Von der sonst in angelsächsischen Ländern gern geübten Technik des Understatement, der vornehmen Untertreibung, hielt der Redner offensichtlich wenig. Das Herz voll Lokalpatriotismus, lief ihm der Mund über:

„Jeder in Jacksonville, dieser großartigen Gemeinde, ist voller Optimismus. Wir werden diese herrliche Stadt zur größten der USA machen, und die ganze Welt wird staunen. Schon heute machen wir hier, pro Kopf gerechnet, mehr Dollar als jede andere Stadt des Südens. Unser Hafen wird in wenigen Jahren zu den größten Amerikas gehören und schon bald den von New York in den Schatten stellen.“

Während der Blick des Besuchers über die in allen Farben angestrahlten Palmen schweift, die den eleganten Jachtklub von Jacksonville umgeben, lauscht er weiter dem Lob dieser Stadt: „Hier scheint die Sonne, hier lockt ein wundervolles Klima und ein endloser Strand. Man kann hier arbeiten und sich gleichzeitig erholen – work and play ist unsere Devise. Genügend gute Arbeitskräfte leben hier, ideale Industriegrundstücke stehen zur Verfügung, und die Steuern sind niedrig. Jedes neue Unternehmen ist bei uns herzlich willkommen. Bisher hat es noch niemand bereut, der bei uns eine Produktionsstätte aufgebaut hat. Wir alle glauben an die Zukunft unserer Stadt und sind stolz auf das, was wir bereits geschaffen haben. Schon heute ist Jacksonville der Fläche nach die größte Stadt der USA – ja, wahrscheinlich sogar die größte der freien Welt.“ Zumindest diese letzte Bemerkung läßt sich leicht belegen. Jacksonville, die „kühne neue Stadt des Südens“, wie sie sich selber in landesüblicher Bescheidenheit nennt, wurde durch den Zusammenschluß mehrerer Landkreise mit 2142 Quadratkilometern selbst für Florida zu einer Supergemeinde. Im Herzen New Yorks, im Stadtteil Manhattan, drängen sich demgegenüber die Wolkenkratzer auf nur sechzig Quadratkilometern zusammen, und Hamburg, die größte Stadt der Bundesrepublik, hat nur eine Fläche von 746 Quadratkilometern aufzuweisen.

Doch eine Stadt besteht nicht nur aus Quadratkilometern, und bis heute haben sich erst eine halbe Million Amerikaner dazu entschlossen, ihren Wohnsitz in der Bold New City of the South zu nehmen. Die riesigen leeren Flächen müssen noch mit Häusern und Fabriken gefüllt werden, wenn sich die kühnen Träume der Bürger von Jacksonville erfüllen sollen. Deshalb rührt man dort kräftig die Werbetrommel.

Darin allerdings unterscheidet sich Jacksonville nun wiederum von keiner anderen Stadt in Florida. Überall begegnet man dem gleichen Bürgerstolz, dem gleichen Optimismus und auch der gleichen Vorliebe für große Worte. Überall finden sich betriebsame Bürgermeister und rührige Bürgerkommitees, beredte Public-Relations-Männer und in jeder Beziehung hilfreiche Handelskammern. Sie alle scheinen nur das eine Ziel zu haben, dem Fremden Florida und seine geschäftlichen Aussichten, sein wunderbares Klima und seine zahlreichen Möglichkeiten für fun and recreation, Unterhaltung und Erholung, schmackhaft zu machen.

Jedermann ist eingeladen, mit den bereits Glücklichen das Glück zu teilen, in Florida zu leben. Natürlich gibt es eine kleine Bedingung: Wer wirklich kommen will, sollte schon einige Dollar mitbringen.Wie er sie ausgibt, ist dann wieder seine Sache – obwohl man ihm allerorten dabei gern behilflich ist. Den Touristen stehen hierzu die zahlreichen Hotels und Motels, Bars und Restaurants, die Parks und Wassersportzentren offen. Dem Pensionär oder Millionär bietet man luxuriöse Häuser, in der Nachbarschaft von Golf- und Tennisplätzen, an Seen, Kanälen oder der Küste gelegen. Überall im Land schießen neue Städte aus dem Boden, die ausschließlich für diejenigen bestimmt sind, die, ermattet durch die Jagd nach dem Dollar, den Rest ihrer Tage entspannt und glücklich unter der ewigen Sonne Floridas verbringen möchten.