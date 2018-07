Was nicht jeder weiß ...

Die siebenprozentige Argentinien-Anleihe (Kurs etwa 97 1/4 Prozent) bietet dem Personen- und Firmenkreis mit hoher Steuerprogression eine beachtliche Zusatzrendite. Sie resultiert aus dem deutsch-argentinischen Doppelbesteuerungsabkommen. Danach können die Argentinier eine Quellensteuer von 35 Prozent auf den Zinserlös kassieren. Um die Unterbringung ihrer Anleihe zu erleichtern, haben sie jedoch auf diese Steuer verzichtet. Das deutsche Finanzamt geht andererseits davon aus, daß dieser Abzug tatsächlich stattgefunden hat. In der Praxis bedeutet das, daß Steuerpflichtige bis zu einer Progression von 35 Prozent auf die Zinsen keinen Pfennig Einkommensteuern zu zahlen haben. Wer in der Einkommensteuerprogression darüber liegt, zahlt nur die Differenz zwischen 35 Prozent und dem jeweils zu berechnenden Satz. Bestenfalls können hier also über 7 Prozent Rendite steuerfrei kassiert werden.

Kritik an Fund of Funds

Die ADIG Allgemeine Deutsche Investment-Gesellschaft mbH, München, an der führende deutsche Banken beteiligt sind, bezweifelt in einer Untersuchung die Nützlichkeit von Dachfonds. Sie weist darauf hin, daß ein Anteil von Fund of Funds (FOF) der IOS (Investors Overseas Services) in den Jahren 1963 bis 1967 eine Wertsteigerung von 138,1 Prozent erzielt hat. Ende 1967 setzte sich das FOF-Fondsvermögen zu 9,3 Prozent aus Barmitteln und ähnliches, zu 61,3 Prozent aus IOS-eigenen Fonds bzw. Fonds-Konten sowie zu 29,4 Prozent aus SEC-kontrollierte US-Fonds zusammen. Die im FOF enthaltenen SEC-Fonds erzielten in den fünf Jahren eine Wertsteigerung von 201,2 Prozent. Die in der Zeit von 1963 bis 1967 tätig gewesenen „aggressiven“ 33 US-Fonds erwirtschafteten nach der ADIG-Berechnung eine Wertsteigerung von durchschnittlich 175,9 Prozent. Mit 138,1 Prozent liegt der FOF gegenüber seinen aggressiven Konkurrenten nicht gerade vorn, meint die ADIG, sondern erst an 23. Stelle.