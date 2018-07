Ich weiß, nicht, wie man es anfangen kann, einen Menschen zu überzeugen, daß er eine natürliche, angeborene Verbindlichkeit auf sich habe, einem andern Menschen von Fleisch und Bein zu gehorchen, wenn er dies nicht glauben will, nicht glauben muß oder nicht sein Interesse dabei findet, es zu glauben.

Adolph von Knigge

Mutig und konstruktiv

Der „Theodor-Heuss-Preis“ für das Jahr 1969 wird dem Schriftsteller Günter Grass, dem Publizisten und Fernsehkommentator Hans Heigert und dem FDP-Politiker Wolfgang Rubin verliehen. In der Begründung für die Auswahl der Preisträger heißt es, in ihnen „personalisieren sich die Möglichkeiten notwendiger und vordringlicher Evolution in allen Bereichen unseres öffentlichen Lebens“. Sie hätten zu „wesentlichen politischen Problemen unserer Zeit“ allgemeingültige Aussagen gemacht und durch „mutige und konstruktive Unbequemlichkeit Beispiele vorbildlichen demokratischen Verhaltens“ gegeben. Die Stiftung hat ihre Begründung auch aufrechterhalten, nachdem Günter Grass seinen Dank für die Verleihung der Ossietzky-Medaille (siehe Seite 22) ausgedrückt hatte.

Also doch

Sie werde nicht singen, sagt Pier Paolo Pasolini: Im kommenden Frühjahr will der Schriftsteller und Regisseur, der zur Zeit an einem zweiteiligen „Parabel“-Film „L’orgia“ arbeitet, mit Maria Callas einen Medea-Film drehen. Die ehemalige Primadonna soll sich, so erklärte der Filmemacher, „als einzige in dem ansonsten stummen Film durch dramatische Schreitöne äußern“. Also wird sie doch singen.

Unannehmbar