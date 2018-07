Von Kurt Becker

Der Ruf nach größeren Anstrengungen für eine gemeinsame europäische technologische Zusammenarbeit ist zu einer ebenso gängigen wie beschwörenden Formel europäischer Politiker geworden. Aber bei der Europäischen Atomgemeinschaft, dort, wo alle vertraglichen, institutionellen und sachlichen Voraussetzungen vorhanden wären, um das europäische Eigengewicht gegenüber dem Giganten Amerika zur Geltung zu bringen, dort droht völliger Verfall und Auszehrung.

Die Europäische Atomgemeinschaft liegt in Agonie, sie ist eher zu einem abstoßenden denn zu einem anziehenden Symbol für den politischen Einheitswillen geworden. Die Entscheidungsunfähigkeit des Ministerrats hat wegen der französischen Absicht, der nationalen Atomforschung wieder den absoluten Vorrang einzuräumen, ein solches Ausmaß erreicht, daß die Euratom-Kommission wenige Tage vor Jahresende nicht einmal weiß, welche Forschungsprogramme sie für 1969 planen und wie sie die 3000 Wissenschaftler und Techniker in den Gemeinschaftszentren von Euratom bezahlen kann.

Auf einer hastig einberufenen Sondersitzung raffte sich das Europäische Parlament in Luxemburg mühsam zu einem Vorstoß auf, um die Gemeinschaft wieder zu beleben. Aber wenn der Ministerrat an diesem Wochenende in Brüssel zusammentritt, um in letzter Minute eine Katastrophe abzuwenden, so wird er sich allenfalls auf einen Schrumpfhaushalt für die nächsten Monate einigen können. Die Zukunft von Euratom bleibt nebulös.

Dieses Desaster in Brüssel zeigt die kümmerliche Substanz realer Möglichkeiten zur Zusammenarbeit, wie sie allenthalben für die Gebiete der Forschung und der Technologie vorgeschlagen wird. Da bemüht sich der belgische Außenminister Harmel, die Westeuropäische Union zu mobilisieren, um England wenigstens auf technologischem Gebiet enger an die Sechs heranzuziehen. Die sechs Außenminister des Gemeinsamen Marktes beschlossen vor einigen Tagen, bis zum Juli nächsten Jahres mit EWG-Kandidaten und anderen Interessenten über technologische Kooperation zu beraten. In Paris sprachen sich soeben die achtzehn Außenminister des Europarats für die technische Zusammenarbeit mit anderen Organisationen aus, um das europäische Eigengewicht gegenüber Amerika zu stärken. Der französische Außenminister Debré schließlich läßt keine Gelegenheit aus, um auf die innere Stärkung der Europäischen Gemeinschaften zu dringen – damit den fünf EWG-Partnern das französische Veto gegen den britischen Beitritt versüßt wird.

Zur gleichen Zeit aber siecht Euratom dahin. Die Franzosen stehen zwar in ihrer schroffen Kritik an dem unzulänglichen Management von Euratom nicht allein da. Aber bei ihnen verbirgt sich dahinter der Wille zum Rückzug aus der Gemeinschaftsarbeit. Die supranationalen Institutionen sollen gekappt werden. Für Paris ist Euratom eine Speerspitze Amerikas. Ziel und Umfang der Projekte sind deswegen umstrittener denn je. Frankreich möchte das wissenschaftliche Personal um vierzig Prozent kürzen. Es will nur mit 64 Millionen DM zum Haushalt für 1969 beitragen, der mit 273,6 Millionen veranschlagt worden ist. Eine Massenabwanderung von Wissenschaftlern aus den Euratomzentren steht zu fürchten. Der Streik der 1500 Euratom-Wissenschaftler im italienischen Ispra hat zwar Aufsehen erregt, aber offenbar nichts bewirkt.

Für die anderen Fünf sind Frankreichs Vorstellungen unannehmbar. Aber selbst wenn ein Kompromiß erreicht würde, bleibt das Problem ungelöst, wie eine wesentliche Ursache der Existenzkrise von Euratom behoben werden kann – das Problem, wie angesichts der riesigen Überkapazitäten auf dem Kernforschungsgebiet andere Forschungsprojekte in das Programm der Gemeinschaft einbezogen werden können. Das aber setzte die Einigung auf ein neues Fünfjahresprogramm voraus, für die Euratom eine Größenordnung von 1,8 Milliarden DM vorschwebt. An diese Einigung glaubt niemand mehr.

Die Lähmung der Atomgemeinschaft wird sich unvermeidbar auch auf die anderen Bereiche der Europäischen Gemeinschaften auswirken. Es fragt sich deshalb, ob die Euratom-Krise den Wissenschaftsministern der Sechs allein überlassen bleiben darf.