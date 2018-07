Von Rolf Hochhuth

„Action this Day. Working with Churchill“; Memoirs by Lord Normanbrook, John Colville, Sir John Martin, Sir Ian Jacob, Lord Bridges, Sir Leslie Rowan; edited with an introduction by Sir John Wheeler-Bennett; Macmillan, London 1968, 272 p., 45 s.

Alle Bücher, alle Siege Winston Churchills hätten nicht vermocht, ihm den leuchtenden Platz in der Nachwelt einzuräumen, würde er nicht das seltene Glück gehabt haben – Franklin Roosevelt zum Beispiel hatte dieses Glück nicht –, im Zweiten Weltkrieg, an seiner Seite fast stets einen Boswell zu wissen, der sich befleißigte, die Äußerungen des außerordentlichen Mannes aufzuschreiben. Nur Goethe und Napoleon fallen dem Rezensenten ein, wenn er in der Vergangenheit nach einer Persönlichkeit schaut, deren Verlautbarungen wie deren. Gebaren im gleichen Maß die Mitlebenden faszinierten, so daß diese Mitarbeiter – trotz der unerhörten Überbeanspruchung durch ihren Chef – in den knappen Pausen, in denen sie sich von dem strapaziösen Zusammensein mit ihm hätten erholen können, sich wiederum mit ihm beschäftigten: indem sie nämlich Gespräche notierten.

Diese Anstrengung haben Lord Alanbrooke und Lord Moran auf sich genommen – während der Sekretär Sir John Martin, dem die menschlich lebhafteste der sechs neuen Porträtskizzen Churchills geglückt ist, einmal erklärt, warum die Sekretäre, zum Nutzen der Pietät und zum Schaden der Nachwelt, anders als Alanbrooke und Moran vorgegangen sind: „Privatsekretäre ... gehörten zur Familie ... Diese Aufnahme in die private Sphäre des Hauses und an seinen Tisch war es gerade, die es schwierig erscheinen ließ, jene Art Tagebuch zu führen, die später die Quelle von ‚Enthüllungen‘ und Memoiren werden konnten. Während der Strom des ungehinderten Gesprächs dahinfloß, wurde es einem oft deutlich, daß vieles, was die Nachfahren faszinieren und die Geschichte erhellen würde, nun unaufgezeichnet bliebe, und doch schien es unmöglich, sich solcher Intimität zu erfreuen und gleichzeitig die Rolle des versteckten Tonbandgeräts zu spielen.“

Daß Feldmarschall. Alanbrooke wie Moran, der Arzt, das Bild Churchills bereichert haben wie Eckermann und interessantere Gesprächspartner das Porträt Goethes, wer könnte das anzweifeln? Aber Goethes Leben, jedenfalls in den höheren Jahren, aus denen wir vorwiegend Gespräche besitzen, verlief, von 1806 abgesehen, gänzlich undramatisch – Churchill hätte verächtlich gesagt: „Unter dem milden Himmel des Friedens und der Banalitäten.“ Und Napoleon, so sehr ihn sogar der alte Churchill noch bewundert hat – John Colville notierte, der Premier habe die Naziführer schon deshalb nicht nach St. Helena verbannen wollen, um diese Insel nicht zu entweihen – Napoleons Gespräche erwecken keine Sympathie, daher werden sie nur noch von Historikern gelesen. Kein Franzose kann vergessen, daß der Korse, dem Frankreichs Geschick ebenso gleichgültig war wie dem Österreicher Hitler das Schicksal Deutschlands, die französische Nation nur benutzt und ruiniert hat, um jene Abenteuer zu veranstalten, die ihn selber sagen ließen, zu Caulaincourt: „Solange man von Gott redet, wird man auch von mir reden.“ Während Napoleon seiner Wahlheimat Frankreich noch das letzte Bauernpferd abpreßte und nach dem gänzlich zwecklosen Abenteuer seines Rußlandfeldzugs nicht anders als Hitler den Armeen und Herrschern der gegen ihn geschmiedeten Großen Koalition selbst noch seine Hauptstadt öffnen mußte –, steht Winston Churchill als der Retter nicht nur seines Vaterlandes, sondern der Zivilisation da. Und weil er nicht nur gegen irgendeinen Monarchen kämpfte, sondern gegen den Installateur von Auschwitz – so wird sein Ruhm noch wachsen ins Mythische – wie jener Noahs. (Noah heißt auf hebräisch: der Mann der Ruhe.)

Es heißt kein Prophet sein, wenn man vermutet, daß schon im nächsten Jahrhundert die Gespräche, die Alanbrooke und Moran mit Churchill geführt haben, nicht nur den Briten, sondern überhaupt den Weißen, sofern es noch Weiße gibt, Samuel Boswells „Doctor Johnson“ ersetzen und überhaupt die meisten Bücher über die beiden Weltkriege aus dem Repertoire der Leser verdrängen werden: eben deshalb, weil Alanbrooke und Morans Journale in erster Linie menschliche – und nur nebenher auch historische Dokumente sind ... wie Churchills Bücher selbst. Da Lord Alanbrooke im Gegensatz zu Churchills Arzt täglich mit dem Giganten zu kämpfen hatte, so sind seine hastig festgehaltenen, oft überkritischen und höchst gereizt notierten Momentaufnahmen unbestritten das Lebendigste, was über Churchill zu lesen ist – während in den Gesprächen mit Moran der Menschlichkeit Churchills am ergreifendsten gehuldigt wird.

Dies feststellen – heißt schon Kritik üben an Action this Day. Denn Lord Moran wird im Buch der Sekretäre fast rachsüchtig schlecht gemacht; wir hören nichts Positives über ihn außer der Feststellung, er habe Churchill niemals eine Rechnung geschickt – dagegen hören wir, er sei ehrgeizig gewesen, penetrant neugierig und habe überall mitreden wollen: als ob nicht Morans unersetzliches Churchill-Buch des Arztes „Neugier“ gerade auch auf nicht-medizinischem Sektor glanzvoll rechtfertigte! Hätten doch Caesar oder Königin Elisabeth I. einen ähnlich neugierigen Arzt gehabt, der zum Ärger der Sekretäre seine Nase in alles gesteckt – und das Mitgehörte auch noch aufgeschrieben hätte!