Die hektischen Diskussionen über die Währungskrise haben fast in Vergessenheit geraten lassen, daß die Bundesrepublik ein Jahr ungewöhnlicher wirtschaftlicher Erfolge hinter sich hat. Die „Bilanz 1968“ schließt glänzend ab: Industrieproduktion und Auftragseingang haben Rekordhöhen erreicht, die Unternehmer verdienen soviel wie nie zuvor, und auch die effektiv gezahlten Löhne sind kräftig gestiegen – was in den Tarifvereinbarungen nur ungenügend zum Ausdruck kommt. Überall werden wieder Arbeitskräfte gesucht – auch an der Ruhr, sogar in Berlin hat es statt der von manchen Radikalen herbeigesehnten großen Krise einen neuen Aufschwung gegeben.

Getrübt wird dieses gleißende Bild der Prosperität nur dadurch, daß die Aussichten für das kommende Jahr einigermaßen unsicher geworden sind. Nach der Quasi-Aufwertung fürchten manche Experten für das weitere Wachstum der Wirtschaft. Zwei renommierte Konjunkturforschungsinstitute, Ifo in München und DWI in Berlin, fordern bereits neue Konjunkturspritzen.

Steht also – nur 18 Monate nach Beginn des „Aufschwungs nach Maß“ – die deutsche Wirtschaft bereits wieder vor der Stagnation? Die Unternehmer selbst scheinen keinen Anlaß zu Pessimismus zu sehen: das Ifo-Institut berichtet, daß die Industrie für die nächsten zwölf Monate um 20 Prozent höhere Investitionen plant als im sehr guten Jahr 1968. Es ist also kaum die richtige Zeit, um schon wieder das Gespenst einer neuen Rezession an die Wand zu malen.

Freilich: es genügt nicht, einen neuen Rückschlag zu verhindern – Aufgabe der Wirtschaftspolitik muß sein, die ökonomischen Expansionsmöglichkeiten voll auszuschöpfen. Acht Jahre New Economics in den USA haben bewiesen, daß auch hochindustrialisierte Länder ein reales Wachstum von annähernd fünf Prozent erreichen können.

So ist es durchaus angebracht, sich rechtzeitig Gedanken darüber zu machen, was geschehen soll, wenn durch die Quasi-Aufwertung und den zunehmenden Protektionismus anderer Länder unser Wachstum gefährdet wird. Ausweichmöglichkeiten bieten sich an: mehr Infrastrukturinvestionen im Inland. Seit Jahren klagen wir darüber, daß es zuwenig Schulen, Krankenhäuser, Universitäten, Straßen gibt – nun könrien wir etwas tun.

Einer vernünftigen Wachstumspolitik steht freilich in der Bundesrepublik das weitverbreitete Mißtrauen gegen zunehmende Staatsverschuldung entgegen. Als Schiller und Strauß mit dem deficit spending begannen, ertönte allenthalben lautes Wehklagen. Heute bekennt sich sogar die Opposition zu dieser Politik, weil der Erfolg zu offenkundig ist. Dafür hat sich nun in vielen Köpfen die fixe Idee festgesetzt, daß wir die Schulden von damals so schnell wie möglich zurückzahlen sollten.

Warum eigentlich? Die Bundesrepublik hat sowieso eine extrem niedrige öffentliche Verschuldung – und bei stetigem Wachstum des Sozialprodukts erhöht sich doch ebenso wie bei einem expandierenden Industrieunternehmen die Verschuldungsgrenze. Eine „Schiller-Milliarde“ zur Erleichterung von Auslandsinvestitionen, eine „Strauß-Milliarde“ zur Förderung der technologischen Großforschung zu gewähren – das wäre sinnvoller, als das Geld auf die hohe Kante zu legen.

Wenn man feststellt, daß zum Sparen gegenwärtig kein Grund besteht, so soll damit natürlich nicht fiskalischem Leichtsinn das Wort geredet werden. Wachstumspolitik ist nur zu verantworten, wenn sie abgesichert wird – wenn das Geld nicht für weitere sinnlose Subventionen zur Erhaltung kranker Wirtschaftszweige oder für Wahlgeschenke an Interessengruppen verschwendet wird. Und wenn durch eine „konzertierte“ Lohnpolitik die Gefahr inflationärer Überhitzung gebannt wird. Diether Stolze