Der bekannte sowjetische Schriftsteller Alexander Solschenizyn hat am 11. Dezember seinen 50. Geburtstag gefeiert. An diesem Tage entstand das obige Bild, das ihn zum erstenmal mit Bart zeigt. Es ist das erste Photo, das seit langer Zeit in den Westen gelangte.

Solschenizyn, dessen neues Werk „Der erste Kreis der Hölle“ vor kurzem in der Bundesrepublik erschienen ist, hat gegen die Veröffentlichung seiner Bücher im Westen vergeblich protestiert. Die westlichen Verleger können kein Imprimatur des Autors vorweisen.

Von 1945 bis 1953 vegetierte Solschenizyn in Stalins Gefängnissen und Lagern. Nach der Entlassung schrieb er den Roman „Ein Tag im Leben des Iwan Denissowitsch“, in dem er seine Erlebnisse schilderte. Mit dem Plazet Cruschtschows, dem diese literarische Entstalinisierung sehr gelegen kam, durfte das Buch 1956 veröffentlicht werden. Seither aber ist von ihm in der Sowjetunion nichts mehr erschienen.

Als im Mai 1967 der IV. Sowjetische Schriftstellerkongreß in Moskau tagte, schickte Solschenizyn, der an der Sitzung nicht teilnahm, einen Offenen Brief an das Kongreßpräsidium, in dem er sich über die Beschlagnahme seiner Manuskripte beschwerte und die „Aufhebung der offenen und auch der versteckten Zensur“ forderte. Vorsichtshalber hatte er seinen Brief vervielfältigen und unter den Delegierten verteilen lassen.

Solschenizyns Schreiben löste heftige Diskussionen in der Sowjetunion aus, die während des ganzen Jahres nicht mehr verstummten. Auch auf dem IV. Kongreß der tschechoslowakischen Schriftsteller im Juni des gleichen Jahres 1967, der als die geistige Geburtsstunde der Prager Reformen angesehen werden kann, spielte jener Brief eine wichtige Rolle.