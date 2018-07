Inhalt Seite 1 — Zur Geschäftsordnung Seite 2 Auf einer Seite lesen

Zum erstenmal schreibe ich ein paar Sätze zu der Diskussion über "Kunst als Ware", die dadurch ausgelöst wurde, daß Christian Deutschmann, einer Aufforderung von mir folgend, im Namen der Berliner SDS-Projektgruppe "Kultur und Revolution" und zusammen mit dem einen oder anderen seiner Genossen aufschrieb, wie sich die Gruppe die Rolle der Kultur vorstellt, vor, in und nach jener Revolution, um die es ihr geht.

Ich schreibe auch diese Sätze nur "zur Geschäftsordnung", also beispielsweise, um richtigzustellen: Der Name Leonhardt hat dort, wo er in der Antwort der SDS-Gruppe zwischen Zimmer und Hamm steht, nichts zu suchen, denn Leonhardt hat in der Diskussion selber nichts gesagt, da er meint, daß der Chairman einer Diskussion – derjenige, der auch in SDS-Diskussionen Wortmeldungen zur Kenntnis nehmen und Verletzungen der "Geschäftsordnung" rügen muß – so sehr "neutrales Medium" sein sollte, wie "unsere Freunde" vom SDS, die sich wieder einmal pflichtgemäß zu unseren Feinden erklärt haben, sich das von der ZEIT wünschen.

Ich habe bisher also nichts getan, als 1. zwei oder drei Briefe mit Christian Deutschmann gewechselt, der als Sprecher der SDS-Gruppe aufgetreten ist; 2. Titel und Vorsprüche vorgeschlagen, wo sie mir zur Erklärung nötig schienen, da eine Zeitung, so meine ich, keine Leserverwirrspiele treiben sollte; 3. zu dem Wunsch einzelner, auch etwas zu schreiben zum Thema "Kunst als Ware", achtmal "ja, bitte" gesagt (SDS, Zimmer, Handke, Hamm, SDS, Nettelbeck, Karasek, Brock) und ich weiß nicht mehr wie oft (jedenfalls mehr als achtmal) "nein, danke".

Außerdem habe ich Hellmuth Karasek gebeten, ob er nicht die Stellungnahmen von Dieter E. Zimmer und Peter Handke einleiten wollte. Das war noch nicht Karaseks Stellungnahme, die drucken wir erst heute.

Ob wir die Beiträge von Uwe Nettelbeck und Bazon Brock auch noch drucken, wird von nichts so sehr abhängen wie davon, ob wir diese Beiträge, zu denen ich "ja, bitte" gesagt habe, auch bekommen.

Und da, Freunde, Feinde vom SDS, haben Sie den Nachweis der Manipulation straight from the horse’s mouth: Zu einigen sagt er "ja", der Apparat, und zu anderen "nein". Das ist es ja, was Sie bekämpfen!

Nur weiß ich freilich nicht, welche andere Lösung Sie vorzuschlagen hätten, um zu verhindern, daß alle auf einmal reden und man dann gar nichts mehr versteht, und: daß alle von A reden, wo – laut Geschäftsordnung – auch von B, C und D noch geredet werden muß. Das gibt es doch bei Ihren eigenen, nicht manipulierten, frei von jedem Apparat stattfindenden Diskussionen auch – oder?