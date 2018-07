Zwang zur Reform

Von Nina Grunenberg

Mit fünf Ministerien", sagte mir ein Standesbeamter, "hat man ganz Preußen regiert. Heute laufen in der Bundesrepublik rund hundertdreißig Minister herum. Wer den Verwaltungsaufbau änderte, könnte Millionen einsparen und für Wohlfahrt und Kultur ausgeben. Das sage ich als ein Beamter, der noch im preußischen Geiste erzogen wurde..."

Zwar hat die preußische Verwaltungsgloria nur einen ziemlich vagen Erinnerungswert – aber beschworen wird sie in den Amtsstuben der Länderministerien gar nicht so selten, wenn auch nicht gerade so rigoros, wie der Standesbeamte es meinte.

In den Ländern, die die Verwaltungsreform anpeilen, spricht niemand davon, einen Minister abzuschaffen. Es handelt sich jetzt auch nicht darum, die vom Grundgesetz vorgeschriebene Gebietsreform der Länder in Angriff zu nehmen, eine Aufgabe, die seit Bestehen der Bundesrepublik immer wieder angegangen wurde und jedesmal den sanften politischen Tod starb. Vielmehr geht es jetzt darum, den zweitschwersten Plan zu realisieren-und nicht an der Spitze, sondern unten an der Front eine Gebiets- und Verwaltungsreform durchzuführen.

Außer jenen, die davon betroffen sind und sich betroffen fühlen, bezweifelt kaum jemand die Notwendigkeit der Reform: Wenn alle Wünsche der Reißbrettstrategen in den Sonderkommissionen der Länder in Erfüllung gehen, dann sollen jetzt alte Provinzgrenzen beseitigt werden, die auf dem Wiener Kongreß von 1815 festgelegt wurden und seitdem als sakrosankt galten; dann wird jetzt die Zahl der Regierungsbezirke verringert, damit neue und potentere Verwaltungseinheiten entstehen; dann werden 150 Jahre alte Kreise aufgelöst und mit anderen zusammengelegt, die weniger Eingriffsmöglichkeiten in das Eigenleben der Gemeinden als bisher haben sollen. Dafür aber muß die Selbstverwaltung der Gemeinden gestärkt werden.

Um am langen Zügel laufen zu können, müssen die Gemeinden größer und leistungsfähiger werden. Kräftig genug sind sie dann, wenn sie finanziell auf eigenen Füßen stehen.