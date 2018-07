Von Thomas von Randow

Als am vorigen Sonnabend pünktlich zwei Stunden, fünfzig Minuten und einunddreißig Sekunden nach dem absolut fehlerfreien Start die letzte der Saturn-V-Raketen noch einmal gezündet wurde, um Apollo 8 mit seiner Drei-Mann-Besatzung auf die Reise zum Mond zu katapultieren, da verloren auch die kühlsten Reporter ihre Scheu vor Superlativen. Sie sprachen vom kühnsten Abenteuer aller Zeiten, von der bisher größten technischen Leistung, vom bedeutendsten Ereignis in der Geschichte der Menschheit. Euphorie breitete sich um die ganze Erde aus, deren Bannkreis Menschen sich zum erstenmal entzogen.

Euphorie herrschte am Nachmittag dann auch auf Kap Kennedy, wo sich die Verantwortlichen des Unternehmens den 1200 Journalisten stellten. Wernher von Braun, dessen Meisterstück, die aus fünfeinhalb Millionen Einzelteilen bestehende Riesenrakete, zu jener Zeit schon ihre Schuldigkeit getan hatte, konnte seine freudige Erregung kaum hinter der betonten Sachlichkeit verbergen, mit der er auf technische Fragen antwortete. Und General Samuel C. Phillips, der Direktor des Apollo-Projekts, stellte die Möglichkeit in Aussicht, daß schon im kommenden Frühjahr zwei US-Astronauten auf dem Erdtrabanten landen. Ausführlich und überschwenglich beantwortete er alle Fragen – bis auf eine. Eine britische Journalistin wollte wissen, ob die NASA nach dieser Raumfahrtmission beim Kongreß wieder mit mehr Unterstützung ihrer Pläne rechnen dürfe. Die Antwort war Schweigen. Schließlich bekannte eine der Raumfahrtkoryphäen halblaut: „Hoffen wir’s.“

In der Tat war es just diese Hoffnung, welche die sonst so planfromme NASA bewogen hatte, das Raumfahrtexperiment Apollo 8, für das ursprünglich nur Erdumkreisungen mit Kopplungsmanövern an die Mondfähre vorgesehen waren, in einen Mondschuß umzufunktionieren. Die Raumfahrtbehörde braucht gegenwärtig nichts so dringend wie eine positive öffentliche Meinung. Um das Ansehen der NASA war es in letzter Zeit schlecht bestellt. Der Sieg im Wettlauf zum Mond gegen die Sowjetunion, den Präsident Kennedy 1961 als nationales Ziel erster Ordnung deklariert hatte, hat inzwischen einen sehr großen Teil seiner Attraktion eingebüßt.

Der Kabarettist und Musikprofessor Tom Lehrer witzelte zu Silvester 1966 noch über das törichte Volk, das sich mehr als zwanzig Milliarden Dollar aus den Taschen ziehen läßt, „nur um einen Clown auf den Mond zu transportieren“. Weniger spaßig stellt sich das Problem heute der Öffentlichkeit. Welche Berechtigung haben die exorbitanten Ausgaben – bisher 100 Milliarden Mark – für eine Expedition von relativ geringem wissenschaftlichem Wert und ohne unmittelbare praktische Bedeutung in einer Zeit, da Amerika zunehmend ernstere – Sorgen drücken: Vietnam, Black Power himmelschreiende Armut im eigenen Land? Intellektuelle, Studenten und die schwarzen Agitatoren fordern immer lauter, man solle nicht nach den Sternen greifen, solange auf der Erde noch so viel Dringliches zu tun sei.

Der erste große Schicksalsschlag für die amerikanische Raumfahrtbehörde kam aus einer Dichtung, aus der man ihn am wenigsten erwartet hatte: Philip H. Abelson, der Herausgeber der Wissenschaftszeitschrift Science, fragte im Herbst 1964 einen repräsentativen Querschnitt seiner gelehrten Leserschaft, Mitglieder der American Association for the Advancement of Science, was diese von dem Plan hielten, bis zum Jahre 1970 Menschen auf dem Mond zu landen und wieder zur Erde zurückzubringen. Nur 31 Prozent der Wissenschaftler wollten diesem Vorhaben Vorrang zubilligen. Vier von fünf Befragten konnten in dem Termin 1970 kein vernünftiges Ziel sehen. Eine klare Mehrheit (61 Prozent) sprach sich dafür aus, das Budget für Amerikas extraterrestrische Expeditionen, das zum allergrößten Teil für die Mondreise verwendet wird, auf die Hälfte zu reduzieren.

Abelson empfand dieses Ergebnis seiner Umfrage als peinlich. Hatten nicht die vielen Hearings, in denen Experten zu den Programmen der NASA Stellung nahmen, stets ein für das Mondprogramm positives Ergebnis erbracht? Der damalige NASA-Direktor, James Webb, konnte seine Enttäuschung über die „Undankbarkeit der Wissenschaftler“ nicht verhehlen, die doch „fast ausnahmslos von dem Forschungsboom profitieren“, den seine Behörde entfacht hatte.