Es gab keine Weihnachts-Hausse, und wahrscheinlich wird auch die Jahresschluß-Börse ohne Sensationen verlaufen. Bis in die letzten Tage dieses Jahres hinein sind immer noch Haussepositionen abgebaut worden. Das war insofern schwierig, als der Kreis der Aktieninteressenten klein geworden ist. Praktisch bestimmten nur wenige Großanleger, darunter die Investment-Fonds, die Kurse.

Dennoch war die Börse in den letzten Tagen nicht ohne Reiz. Allzu deutlich merkte man an den Bewegungen einzelner Papiere, daß irgend jemand an ihren Kursen drehte. Zwei Motive standen zur Auswahl. In einigen Fällen ging es um die Höhe der Vermögensteuer. Der 31. Dezember 1968 ist Stichtag für den dreijährigen Veranlagungszeitraum. Niedrigere Kurse bedeuten in der Praxis weniger Steuern. Zum Glück für das Finanzamt sind die Interessierten jedoch nicht unter sich. Wo allzu auffällig nach unten manipuliert wird, stellen sich sofort Käufer ein, entweder echte Anleger, die den günstigen Kurs zum Einsteigen ausnutzen, oder die kurzfristig disponierenden Spekulanten, die davon ausgehen, die billig erworbenen Papiere im Januar bereits mit Gewinn abstoßen zu können.

Aber auch niedrigere Jahresschlußkurse können stören. Und zwar immer dann, wenn sie zu unerwünschten Abschreibungen führen. Man hat nur ungern etwas erworben, auf das in der nächsten Bilanz bereits abgeschrieben werden muß. Das kann in Hauptversammlungen zu peinlichen Fragen führen. Deshalb versucht man, zum Jahresschluß das betreffende Papier wieder nach oben zu bringen, selbst auf die Gefahr hin, die Bestände noch etwas vergrößern zu müssen.

Wirtschaftliche Faktoren spielten bei der Tendenzbildung nur eine untergeordnete Rolle. Weder die Dividendenerhöhung bei RWE (sie war überdies erwartet worden) noch die zahlreichen günstigen Firmenberichte zum Jahresschluß konnten die Anleger aus ihrer Zurückhaltung herausbringen. Gebannt starren sie weiterhin auf die ungeklärte Weltwährungssituation und neuerdings mit Sorge auch auf die in der westlichen Welt stattfindenden Zinserhöhungen. K. W.