Sie rief vorgestern abend an. Redaktion jener mondänsten der illustrierten Zeitschriften. Um ein Interview. Apropos der Eheschließung Jackie Kennedys mit jenem so viel älteren Reeder wollen die Leserinnen und Leser dieses vornehmsten aller Blätter erfahren, wie denn das nun also sei für eine junge Frau – verheiratet mit einem alten Mann.

Ich: da könne ich die Neugier ihrer Klienten leider nicht befriedigen. Außerdem: es gebe da eine Vorgeschichte in meinen Beziehungen zu diesem fulminanten Blatt; meine sie sicher mich?

Darauf sie, kühl, freundlich sachlich und unüberbietbar damenhaft: Von Vorgeschichten und derlei wisse sie nichts, sie handle in eigener Machtvollkommenheit, auch meine sie tatsächlich nicht mich, sondern meine Frau.

Also rufe ich Helga ans Telephon. Das Zimmer verlassend, höre ich noch, wie sie der Dame sagt: „Welche Redaktion, sagen Sie? Nein, danke, da habe ich keine Lust.“

Sie sagt ein wenig lange nein, denke ich nebenan zehn Minuten später. Zwanzig Minuten später kommt Helga vom Telephon zurück.

„Ich habe ihr meine Meinung gesagt“, berichtet sie ein wenig erhitzt. „Was ich ihr sagen kann, dafür genügen zwei Minuten am Telephon, habe ich ihr gesagt. Haben auch genügt – zwei Minuten. Sie kommt trotzdem.“ Sie fügte hinzu, leichthin: „Ich habe sie eingeladen. Ihretwegen. Sie hat gestanden, es ist ihr eigenes Problem, darum macht sie diese Reportage. Weil sie selbst einen viel älteren Mann heiraten soll, einen südamerikanischen Botschafter. Sie braucht Rat!“

Und da sie mein Gesicht sieht: „Außerdem habe ich ihr gesagt, du hast allerlei Angebote ausgeschlagen von ihrem mondänen Blatt. Wir, habe ich ihr gesagt, wir sind nicht mondän! Wenn die mich jetzt interviewen wollen, das kostet sie eine Stange Geld. Für mich!“