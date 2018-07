Inhalt Seite 1 — Apollo 8 auf Mondkurs Seite 2 Auf einer Seite lesen

Das Zeitalter der Raumfahrt hat begonnen: Zum erstenmal in der Geschichte verließen Menschen den Dunstkreis der Erde, um ein benachbartes Gestirn anzusteuern. Die drei amerikanischen Astronauten Frank Borman (40), James Lovell (40) und William Anders (35) befanden sich Anfang der Woche auf einem Präzisionsflug zum Mond. (Entfernung: 354 000 Kilometer). Am Heiligen Abend, 11.02 Uhr MEZ, mußten sie entscheiden, ob sie ihr Raumschiff Apollo 8 in eine lunare Umlaufbahn einlenken oder – hinter dem Mond vorbei – direkt zur Erde zurücksteuern sollten.

Es war am vorigen Sonnabend, 13.51 MEZ, als die III Meter hohe „Saturn-V“-Rakete, die größte. Verbrennungsmaschine aller Zeiten (Startgewicht: 3110 Tonnen) vom Weltraumbahnhof in Kap Kennedy abhob. Millionen von Zuschauern saßen in aller Welt an den Mattscheiben, um das waghalsige Jahrhundertereignis zu verfolgen. Das waren die ersten Etappen des Mondflugs:

Die fünf Triebwerke der ersten Raketenstufe (eine Neuentwicklung des Saturn-Vaters Wernher von Braun) erzeugten 150 Millionen PS, brannten zweieinhalb Minuten lang, beschleunigten das Riesen-Projektil auf 9000 km/h und katapultierten es 60 Kilometer hoch;

die Motoren der zweiten Stufe (20 Millionen PS) liefen sechs Minuten lang, erhöhten die Geschwindigkeit der Rest-Rakete auf 24 000 km/h und trugen sie weitere 130 Kilometer hoch;

die dritte Stufe (vier Millionen PS) beförderte das Raumschiff elfeinhalb Minuten nach dem Start mit 28 000 km/h auf eine Parkumlaufbahn, 192 Kilometer über der Erde.

Nach zwei Erdumkreisungen und einer gründlichen Überprüfung aller Instrumente und Systeme fällte Kommandant Borman gegen 16 Uhr die erste wichtige Entscheidung: Er zündete die dritte Stufe ein zweites Mal (für reichlich fünf Minuten), Apollo 8 beschleunigte auf die Erdfluchtgeschwindigkeit von 40 000 km/h und begann – langsam um die Längsachse rotierend – seine 66-Stunden-Reise durch das All.

Die Amerikaner haben mit dem jüngsten Experiment den bisher wichtigsten Schritt zur Eroberung des Mondes getan – acht Jahre nach dem Aufruf ihres Präsidenten John F. Kennedy. Und zum erstenmal seit längerer Zeit liegen sie wieder sichtbar in Führung vor den Sowjets, die ihre durch den Stand der Sterne gegebene Startchance vierzehn Tage zuvor verstreichen ließen.

Bislang hatten die Sowjets den Amerikanern immer wieder den Donner im Weltraum und damit den Propagandaeffekt auf Erden gestohlen: