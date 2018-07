Von Karl Otto Pohl

Japan hat innerhalb weniger Jahre den Vorsprung der europäischen Industrieländer eingeholt. Sein wirtschaftliches Wachstum setzte alle Welt in Erstaunen, (vgl. Michael Jungblut, „Des Tenno emsige Untertanen“ ZEIT Nr. 50). Karl Otto Pöhl geht hier der Frage nach, ob Japan auch in Zukunft dieses Tempo beibehalten kann. Pöhl ist Mitglied der Geschäftsführung des Bundesverbandes deutscher Banken. Er begleitete kürzlich zusammen mit einigen anderen Experten den Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Dr. Klaus von Dohnanyi, auf einer Studienreise nach Japan.

Japan ist das größte praktische Forschungslaboratorium für Wirtschaftswachstum in unserer Zeit geworden“, schrieb der Economist-Redakteur, Norman Macrae, nachdem er von einer Studienreise zurückgekehrt war. In der Tat gibt es kaum ein faszinierenderes Modell für wirtschaftliche Entwicklung, als das japanische. Selbst das spektakuläre deutsche Wirtschaftswunder der Nachkriegszeit verliert ein wenig von seinem Glanz, denn sogar in den fünfziger Jahren waren die Japaner erfolgreicher. In den letzten zehn Jahren ist der Abstand im Entwicklungstempo immer deutlicher geworden: die Zuwachsraten des realen Bruttosozialprodukts sind in Japan seit langem etwa doppelt so hoch wie die der Bundesrepublik und der meisten anderen Industrieländer.

In diesem Jahr hat das japanische Sozialprodukt etwa die Größenordnung des deutschen erreicht. Da Japan etwa 100 Millionen Einwohner zählt, die Bundesrepublik dagegen nur 60 Millionen, ist das Pro-Kopf-Einkommen noch immer beträchtlich geringer. Wenn sich die hohen Wachstumsraten der Vergangenheit jedoch auch nur annähernd aufrechterhalten lassen, wird das Bruttosozialprodukt pro Kopf bis 1975 auf über 2000 Dollar ansteigen und bis 1985 auf etwa 3500 Dollar. Dies bedeutet, daß die japanische Wirtschaft das heutige Niveau Westeuropas schon bald übertrifft und den heutigen Stand der Vereinigten Staaten in einer absehbaren Zukunft erreichen kann.

Der Schlüssel für das Verständnis des japanischen Wachstumswunders liegt in einer Zahl, die auf den ersten Blick beinahe unglaubhaft erscheint: die Japaner verwenden Jahr für Jahr ein rundes Drittel ihres Sozialprodukts für Investitionen. Eine derartige Quote der Kapitalbildung ist zumindest in marktwirtschaftlich organisierten Ländern ohne Vorbild. Selbst in der Bundesrepublik beträgt die Investitionsquote nur fünfundzwanzig Prozent, was international gesehen bereits sehr viel ist. Großbritannien und die USA investieren nur etwa siebzehn Prozent ihres Sozialprodukts, also kaum mehr als die Hälfte der japanischen Quote.

Dem hohen Anteil der Investitionen entspricht eine relativ niedrige Quote des privaten Verbrauchs. Das Bild wird abgerundet, wenn man eine weitere erstaunliche Zahl erfährt, nämlich die Höhe der Sparquote, die mit fast zwanzig Prozent ebenfalls alle Weltrekorde schlägt. Die Japaner legen rund ein Fünftel ihres relativ niedrigen Einkommens auf die hohe Kante – gegenüber nur elf Prozent in der Bundesrepublik – obwohl die Lebenshaltungskosten Jahr für Jahr um vier bis sechs Prozent steigen. Die landläufige Vorstellung vom genügsamen Japaner scheint hier ihre Bestätigung zu finden. Doch diese Feststellung ist allzu vordergründig. Tatsächlich sind nicht nur die Investitionen, sondern auch die privaten Konsumausgaben stärker gestiegen als in den meisten anderen Ländern, in den beiden letzten Jahren um nicht weniger als jeweils vierzehn Prozent. Rechnet man die Preissteigerungen ab, so ergibt sich immer noch ein durchaus eindrucksvoller Anstieg des realen Lebensstandards. Das Wirtschaftswachstum wurde also nicht zu Lasten der Konsumenten erzielt, sondern kam allen zugute.

Es wurde ermöglicht durch Produktivitätssteigerungen, die im Durchschnitt der letzten zehn. Jahre fast zehn Prozent ausmachten und damit mehr als doppelt so hoch waren wie in den USA und Großbritannien und auch noch erheblich über dem westdeutschen Durchschnitt lagen. Dabei mag eine Rolle gespielt haben, daß Japan relativ spät in den Kreis der Industrienationen eingetreten ist und deshalb die Chance hatte, mit der modernsten Technologie zu beginnen. In der Tat haben die Japaner diese Gelegenheit nach Kräften genutzt, was ihnen oft den Vorwurf eintrug, sie würden hemmungslos in anderen Ländern entwickelte technische Verfahren übernehmen und berühmte Produkte, wie zum Beispiel deutsche Kameras, schlicht kopieren.