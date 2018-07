Von Wolfram Siebeck

Optimisten mögen glauben, unsere Jugend sei endlich aufgeklärt. Eine Publikationsstelle des Gesamtdeutschen Ministeriums hat kürzlich die letzten Tabus durchbrochen und den Westermann Verlag eine Schautafel drucken lassen, die an alle bundesdeutschen Schulen geliefert wird. Darauf ist freimütig dargestellt, wovon die Schüler bisher nur in den Pausen zu flüstern wagten: Ohne die übliche Prüderie ("Nehmen wir das Beispiel der Bienen und Schmetterlinge ...") zeigt das Aufklärungswerk in aller Offenheit, wie die Russen und andere Horden aus dem Osten immer wieder unser geliebtes Abendland überfielen. "Deutsche Heimat im Osten" heißt das neue Lehrmittel, auf dem in Form einer Landkarte die "asiatischen Vorstöße" gegen die "Festung Europa" dargestellt sind.

Daß darauf die abendländischen Vorstöße in umgekehrter Richtung keinen Platz haben, überrascht nicht einmal. Sie fehlten schon vor dreißig Jahren auf den Karten, die ein Dr. Goebbels herausgeben ließ. Verwunderlicher ist schon, daß hier deutsche Ruhmestaten übergangen werden, ohne die die Verteidigung der Festung Europa nur halb so erfolgreich gewesen wäre.

Da ist zunächst Friedrich II., der die Kartoffel zur Keimzelle deutscher Soldatenverpflegung machte und durch das darin enthaltene Stärkemehl die abendländische Abwehrkraft verstärkte. Doch die Westermannkarte verschweigt, was wir der Kartoffel zu verdanken haben.

Auch findet sich kein Hinweis auf König Barbarossa, der seinen Bart durch eine Tischplatte wachsen ließ und damit die Überlegenheit deutscher Tischsitten über die anstürmenden Asiaten ein für allemal demonstrierte (was den bärtigen Demonstranten unserer Tage noch nicht gelungen ist). Es fehlen auch Hinweise auf die Bürger von Pillupönen, die die Asiatische Grippe mit bloßen Händen bekämpften; und nichts steht darauf über jenen genialen deutschen Baumeister, der als erster ein Haus so konstruierte, daß die Sonne mittags zum Südfenster hereinschien und nicht durch irgendeine asiatische Luke in der Ostwand.

Das alles darf unsere Jugend anscheinend nicht wissen. Sie erfährt zwar, daß der letzte asiatische Vorstoß 1945 von Moskau bis zur Elbe reichte (und nicht, wie man im westlichen Ausland vermutet, 1940 vom Rhein bis an die Pyrenäen), aber über die ruhmreiche Rolle, die der Königsberger Klops dabei spielte, muß sie sich nach wie vor in zweifelhaften Kochbüchern informieren.