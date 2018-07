Überraschend traf am vorigen Wochenende Außenminister Gromyko in Kairo ein, um dem ägyptischen Staatspräsidenten Nasser „eine wichtige Botschaft der sowjetischen Führung“ zu überbringen. In Begleitung Gromykos reiste sein Stellvertreter Semjonow, der kürzlich in New York Geheimgespräche mit den Israelis geführt hat.

Vermutlich wollen sich die Sowjets für eine friedliche Lösung des Nahostkonflikts stark machen. Italiens Außenminister Nenni in der Mailänder „La Stampa“: Die sowjetische Mittelmeer-Eskadra diene als „Bremse“ für Nasser. Das Kommuniqué über die Besprechungen zwischen Gromyko und seinem ägyptischen Kollegen Riad sprach nicht – wie sonst üblich – von übereinstimmenden Ansichten.