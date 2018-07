Dafür scheint die Gefahr gebannt zu sein, daß im Zuge der staatlichen Neuorganisation die Reformer in der Versenkung verschwinden. Nach Berichten aus Prag ist damit zu rechnen, daß die neue Bundesregierung – wieder unter Ministerpräsident Černik – am 30. Dezember ernannt werden wird. Präsident der neuen Bundesversammlung soll der bisherige Präsident der Nationalversammlung Smrkovsky werden, der in letzter Zeit von konservativer Seite heftig attackiert worden war.

Die Stellung Parteichef Dubček bleibt unberührt, wird aber von dem neugeschaffenen „ZK-Büro für Arbeit der Partei in den tschechischen Ländern“ beschnitten.