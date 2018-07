Inhalt Seite 1 — Das Gloria und der Menschen Elend Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Walter Dirks

Natürlich ist Weihnachten nicht umzubringen. Der Wirbel und der Plunder sind dauerhaft, es sei denn, die Russen kämen, oder die Chinesen. Sofern auch das Wohlwollen in Übung bleibt, das der beste Teil dieser Tage ist, ließe sich der Plunder und der Wirbel ertragen. Denn Wohlwollen – scheidet man die Herablassung aus, die es verdirbt – nimmt als kleine Münze an der wertbeständigen Valuta teil, die wir Liebe nennen.

Wie steht es mit dem Poetischen? Die richtig Ungläubigen verachten es, die richtig Gläubigen beginnen mißtrauisch zu werden; die übrigen Zeitgenossen hegen die Krippenpoesie ebenso pietätvoll wie den Plunder. Die Gläubigen halten sich mehr als früher an den evangelischen Bericht, und der ist nicht ganz so poetisch wie unsere Weihnacht. Weder das dürre Feld vor Bethlehem noch die Hirten stimmen zu unserer bukolischen Phantasie; ein Stall in Palästina ist keine Idylle; Kindermord steht bevor und eine Flucht. Große Poesie freilich ist der Gesang der Engel und die Anbetung der Armen und der Magier, die dem Stern folgten. Aber diese Konstellation gilt, wenn auch nicht dem gläubigen Volk, so doch den gläubigen Exegeten als Legende: der Glaube der Urgemeinde ersinnt um den Kern der ursprünglichen Überlieferung dem auferstandenen Christus die Geburtsgeschichte, die einem Helden solcher Art gebührt.

Gehört auch die Jungfrauen-Geburt zur Legende? Hier scheiden sich – noch? – die Geister. Hätte Frau Noelle-Neumann oder einer ihrer Konkurrenten 1948, 1958 und 1968 danach gefragt, so ergäbe sich wahrscheinlich eine erst flach, dann steiler absinkende Kurve des Glaubens an die somatische Geistzeugung von Nazareth. Der Zweifel an der Jungfrauen-Geburt, ein wahrer Weihnachtszweifel also, bezeichnet im Bereich der Dogmatik ungefähr den Punkt, bis zu dem die radikalen Fragen vorgedrungen sind: mit der üblichen Phasenverschiebung haben sie auch die katholische Kirche erreicht.

Eines jedenfalls ist festzuhalten. Für die Aufklärer des 19. Jahrhunderts war Jesu Geburt, wenn sie überhaupt seine historische Existenz anerkannten, natürlich kein Problem; die heutigen theologischen Zweifler oder Leugner aber sehen in Jesus von Nazareth „Gottes Sohn“, was immer auch das bedeuten mag, oder, um es behutsamer auszudrücken, einen ganz von Gottes Geist erfüllten Menschen – den ganz von Gottes Geist erfüllten Menschen. Der Glaube an die „Inkarnation“, an ihren heilsgeschichtlichen und – immer deutlicher erkannten – politischen und kulturgeschichtlichen „Effekt“ ist auch in denen lebendig, die glauben, daß jener Geist Gottes auch in einem nach Menschenart Gezeugten ungeschwächt, ungetrübt, rein und mächtig wirksam war und ist. Andere Christen, die mit sechzig Generationen frommer Christen Jesu Göttlichkeit durch das Wunder seiner Geburt besiegelt sehen, folgen diesen dennoch, indem sie die Wendung vom Menschengott zum Gottmenschen mitvollziehen. Sie streiten miteinander, aber was den Kern der Botschaft angeht, trennt sie das Weihnachtsfest nicht.

Heute, 1968, feiern wir das Weihnachtsfest sechs Jahre nach der schon fast nicht mehr vorstellbaren Zeit, da in Moskau Chruschtschow, in Washington John F. Kennedy, in Rom Johannes XXIII. herrschten und dienten, im Zeichen Breschnjews, Johnson-Nixons und Pauls VI.; in dem Jahr, da der Krieg um Biafra grausam zu Ende geht (oder sich noch grausamer weiterschleppt); in dem Jahr, da neuer Krieg im Nahen Osten droht; da zage Hoffnung und quälende Ungewißheit über Vietnam die Fühlenden verwirrt; da ein ehemals großartiges Volk sich im unlösbaren Rassenkonflikt zu zerstören anschickt.

Hat dies alles etwas mit der Geburt Jesu zu tun? Auf die Frage, was er vom Christentum halte, hat Arno Schmid geantwortet: „Nicht besonders viel.“ Begründung: Was könne ihm ein junger Mann zu sagen haben, der vor knapp 2000 Jahren ohne jede Bildung in einem abgelegenen Winkel der römischen Provinz aufgewachsen sei? Arno Schmidt tritt arrogant gegen die Arroganz der Christen an. Aber über die Relevanz dessen, was von Bethlehem und Jerusalem ausging, gibt es keinen Zweifel.