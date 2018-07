Inhalt Seite 1 — Der Prophet mit der Maschinenpistole Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der Sultan Saladin, Herrscher über Ägypten und Syrien von 1138 bis 1193, galt als tapfer und edel. Auch die Juden wissen ihn zu rühmen: 1187 hatte er Jerusalem befreit, sie vom Joch der Kreuzritter erlöst, sie aus dem Exil in die Heilige Stadt zurückgerufen und ihnen sogar gestattet, dort wieder Synagogen zu bauen.

An der Jahreswende 1968/69, da zwischen Juden und Arabern ein neuer unheiliger Krieg um das Heilige Land auszubrechen droht, machen die Taten eines neuen Saladin die Runde, tapfer auch er, doch kein Freund der Juden. "Saladin" preisen ihn die Propagandisten der Radiosender in Kairo, rühmen ihn seine Waffengefährten in den Berghöhlen am Jordan, geben die Araber in den besetzten Gebieten flüsternd seinen Namen weiter: Yasir Arafat, bis April nur bekannt unter seinem Decknamen Abu Amar. Er ist der Anführer der mächtigsten und aktivsten palästinensischen Guerilla-Einheit, der El Fatah.

Arafats Name wird heute bereits so oft genannt wie der Nassers und Husseins. Er ist eine lebende Legende, ein Prophet der Maschinenpistole und der Höllenmaschine. Arafat ist fast schon ein anderes Wort für Rache und für Sieg – Rache für 1948. die Gründung des Staates Israel, Sieg nach den Niederlagen der letzten zwanzig Jahre. Arafat ist derzeit der Mann, der den Juden am gefährlichsten werden kann. Er ist aber auch der Mann, mit dem die arabischen Führer rechnen müssen. Wer von ihnen sich mit Israel arrangieren möchte, ob der König in Amman oder der Präsident in Kairo – gegen den Willen dieses Yasir Arafat werden sie es schwerhaben. Er ist heute eine Macht.

Hinter ihm steht nicht nur die Organisation der El Fatah mit ihren 25 000 Freischärlern, Aktiven und Reservisten, zusammengeschlossen in den Sturmbrigaden der Al Asifa. Ihm folgen auch die meisten der anderen dreizehn arabischen Befreiungsgruppen, auf ihn hören die Millionen Palästinenser, alle, die sich in Schulen und Trainingslagern auf die Stunde vorbereiten, in der Geschehenes ungeschehen gemacht werden soll. Für jene Stoßtruppmitglieder oder Einzelkämpfer, ist Yasir Arafat das Symbol der arabischen Freiheit. An ihm richten sie sich auf, denn an ihm klebt nicht die Schmach verlorener Schlachten. Ihm vertrauen sie, denn er sitzt nicht untätig in Etappen-Kasinos herum. Er ist der einzige General unter den Arabern, der kämpft, nun schon seit achtzehn Monaten.

Fliegt eine israelische Wasserpumpstation in die Luft, g;erät eine israelische Patrouille in einen Hinterhalt, tötet eine Bombe in Jerusalem zwölf Menschen, fährt ein israelischer Schulbus auf eine Mine – es ist das Werk von Arafats Männern. Ihr Kleinkrieg ist der Beginn des Heiligen Krieges, die Gefallenen der El Fatah sind die Lieblingssöhne der Propheten; sie kommen, so versprechen es ihre Priester, gleich ins Paradies.

Der Sender "Die Stimme der El Fatah" verkündet jede Nacht ihren Schlachtruf wie das Gebet eines Muezzins: "Die Revolution der Fatah ist die Wirklichkeit, hier und überall. Sie ist wie ein Sturm, der durch alle Häuser und Dörfer fegt." Die Mütter, die ihre Söhne bei den Guerilla-Unternehmungen verloren, versprechen: "Wir sind stolz, daß unsere zweiten Söhne die Plätze der ersten einnehmen werden. Eines Tages werden auch unsere Jüngsten so weit sein." Und die Töchter toter El-Fatah-Kämpfer schwören: "Ich habe meine Fesseln zerbrochen. Wir gehören alle den Sturmbrigaden."

Auch das, der blinde Fanatismus bis zum Tod, ist das Werk Yasir Arafats. Er sagt: "Wir kämpfen einen langen Kampf. Und wenn nicht unsere Generation gewinnt, dann die nächste oder die übernächste. Wir können warten, warten, warten." So trommeln es auch seine Werber über Lautsprecher und in den Flüchtlingslagern: "Die palästinensische Revolution wird nicht enden, wird nicht enden, wird nicht enden! Sie wird nicht enden, bevor wir den Sieg errungen haben." Mao ist ihr Ratgeber und Che Guevara; die Algerier, die sich gegen die Franzosen erhoben, und die Vietcongs, die sich mit den Amerikanern messen, sind ihre Vorbilder und Lehrmeister.