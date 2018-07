Frieden für Vietnam? Ursprünglich hatte Präsident Johnson den Beginn der Pariser Konferenz für den 6. November angekündigt. Mittlerweile ist es Weihnachten geworden; die offiziellen Vierer-Verhandlungen aber lassen auf sich warten. Die abtastenden Vorgespräche haben noch nicht einmal eine Einigung über die Sitzordnung gebracht. Vor Johnsons Abgang am 20. Januar sind wesentliche Fortschritte kaum mehr zu erwarten, und auch danach werden die Gespräche nur langsam vom Fleck kommen.

Immer deutlicher schält sich heraus, daß die Divergenzen zwischen Washington und Saigon fast so schwer wiegen wie die zwischen Washington und Hanoi. Überraschen kann das nicht. Derlei Reibungen entstehen jedesmal, wenn der Juniorpartner in einem kriegerischen Unternehmen nichts Geringeres als den "Endsieg" fordert, dem Seniorpartner jedoch der Preis dafür zu hoch wird. Die Amerikaner haben dies in Asien schon zweimal erlebt: in den vierziger Jahren mit Tschiang Kai-schek, für den sie das chinesische Festland weder halten konnten noch zurückerobern wollten; und in den fünfziger Jahren mit Syngman Rhee, als sie sich nach drei Jahren Korea-Krieg damit abfanden, daß die Ausgangslage ungefähr wieder hergestellt und der Norden nicht befreit wurde.

In Indochina wiederholt sich jetzt der gleiche Vorgang – wobei noch offen ist, ob eine Regelung am Ende mehr nach dem chinesischen oder mehr nach dem koreanischen Muster zugeschnitten sein wird. Jedenfalls ist ein klarer Interessenkonflikt zwischen Südvietnam und den Vereinigten Staaten zutage getreten. Saigon wünscht zunächst eine verläßliche politische Regelung, danach erst den Abzug der Amerikaner. Washington dagegen möchte mit einem Waffenstillstand und dem Truppenabzug auf Gegenseitigkeit sobald wie möglich beginnen, doch die politische Regelung einer späteren Phase und den Vietnamesen selber überlassen.

Die Motive Saigons sind verständlich. Für das Regime Thieus und Kys war es bequem, daß Amerika den größten Teil des Kampfes führte. Wenn das aufhört, muß zusätzliche Eigenanstrengung den amerikanischen Effort ersetzen. Ein Erfolg bliebe dann auch im besten Falle fragwürdig: dem eines totalen Abzuges der Nordvietnamesen aus dem Süden. Nicht einmal dann wäre gewiß, daß Saigon ohne die Amerikaner mit der Befreiungsfront fertig würde. Die "Entamerikanisierung" des Krieges könnte sich auch bei gleichzeitiger "Ent-Hanoisierung" als Vorstufe zum Sieg der kommunistischen Guerillas entpuppen.

Verständlich sind freilich auch die Motive der Amerikaner. Der Vietnam-Krieg ist der längste, den sie je geführt haben, und der fünft-verlustreichste: Vor Weihnachten überschritt die Gefallenenzahl die 30 000-Marke. Nach ihrer Auffassung haben sie genug für Saigon getan. Die Vereinigten Staaten, so argumentiert Verteidigungsminister Clifford, hätten ihren Auftrag in Vietnam erfüllt; nun sei es an den Vietnamesen, ihre Meinungsverschiedenheiten beizulegen; in der Zwischenzeit brauchten nicht 540 000 US-Soldaten zwischen Cap Camau und dem 17. Breitengrad zu kämpfen: "Ich finde es von Tag zu Tag unzumutbarer, daß weiterhin amerikanische Jungen in Vietnam sterben".

Nach der jüngsten Gallup-Umfrage stimmen 46 Prozent aller Amerikaner Clifford zu (44 dagegen, 10 ohne Meinung). Politisch bedeutsamer ist es indes, daß nicht nur Präsident Johnson der gleichen Ansicht ist, sondern auch die wichtigsten Mitglieder der Nixon-Equipe. Der nächste Präsident hat die Entamerikanisierung des Vietnam-Krieges selber verschiedentlich befürwortet; sein Verteidigungsminister Laird ließ soeben die Hoffnung durchblicken, daß der Krieg vor Ende 1969 vorüber sei; und Henry Kissinger, Nixons künftiger Sicherheitsberater im Weißen Haus, hat im neuen Heft von Foreign Affairs ein Schema für die Friedensverhandlungen entworfen, das sich auffällig mit Cliffords Vorstellung deckt. Washington und Hanoi sollen über den Abzug ihrer Truppen, Saigon und Hanoi über die politische Zukunft Vietnams verhandeln. Nixon hat den Aufsatz nicht ausdrücklich gebilligt, aber er hat ihn gekannt, ehe er Kissinger ernannte.

Für die Südvietnamesen, die auf die neue Regierung gehofft hatten, ist das eine Enttäuschung. Kein Wunder, daß sie wieder das bitterböse Wort der Madame Nhu kolportieren: "Wer die Amerikaner zu Freunden hat, der braucht keine Feinde." In Washington wächst unterdessen der Unmut über den störrischen Juniorpartner – auch im Washington Richard Nixons. Wie zuvor die Eskalation, so entwickelt nun die De-Eskalation ihre eigene Schwungkraft.

Theo Sommer