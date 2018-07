Da gibt es in Bad Tölz einen „Buchdienst Benecke“, der es sich zur Aufgabe gesetzt hat, das deutsche Gemüt zur Weihnachtszeit so recht nach Altväterart zu erbauen. Zu günstigen Bedingungen („Sie ... zahlen es nach Weihnachten im neuen Jahr, auf Wunsch auch in drei Monatsraten“) empfiehlt er für Frauen und Mädchen Emmy Görings „An der Seite meines Mannes“ und die Briefe Rudolf Heß’ an seine Familie. Auch kräftige Männerkost ist wohlfeil zu haben, zugerichtet von so bewährten Schriftstellern wie Nationaldemokrat Udo Walendy, Geschichtsklitterer David Hoggan, „Rußlandkrieger“ Paul Carell und Vergangenheitsbewältiger Arnim Mohler, für die Kinder nordische Götter- und Heldensagen, für die ganze Familie schließlich das Wilhelm-Busch-Album. Das Ganze läuft unter dem Motto „anständige und wahrheitsgemäße Unterrichtung über die Lebensfragen unseres Volkes“.