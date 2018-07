„Es ist verzeihlich, wenn der Arzt über demGegenstand seiner Beobachtung zuweilen vergißt, daß er selbst von seinen Patienten dauernd aufmerksam beobachtet wird, namentlich auch von denen, die im Arzt von vornherein ihren natürlichen Feind sehen zu müssen glauben. Denn die unvernünftigen und mißtrauischen Kranken sind in allen Ständen in der Überzahl... Viele sehen im Arzt den eigentlichen Urheber ihrer Krankheit. Der Arzt, so sagen sie, habe sie überhaupt erst richtig krank gemacht oder: Die Ärzte verständen überhaupt alle nichts, es sei denn, einem das gute Geld aus der Tasche zu ziehen.“

So schreibt Ernst Penzoldt in seinem Buch „Der dankbare Patient“ und fügt hinzu: „Ich kenne keinen Beruf, der bei seinen Mitmenschen mit soviel Verständnislosigkeit und Ungerechtigkeit rechnen muß.“

Die Klage, daß Ärzte ihren Patienten oberflächliche, abweisende, gereizte, grobe, unzureichende, törichte oder gar keine Auskünfte geben, kehrt mit betrüblicher Regelmäßigkeit wieder. Ich stehe nicht an, das für eine unverzeihliche Unterlassung und für eine große Torheit zu halten. Denn das Gespräch mit dem Patienten über seinen Zustand ist, richtig geführt, ein wesentlicher Bestandteil der Diagnose wie der Therapie. Das richtige Wort im richtigen Augenblick vermag oft mehr als ein noch so modernes Medikament. Der Patient, der sich und seinen Körper der Obhut des Arztes anvertraut, hat ein Recht darauf, zu erfahren, wie es um diesen seinen Leib steht; er hat sogar ein Recht darauf, daß er in allgemeinverständlicher und ausreichender Weise informiert wird.

Damit soll die umstrittene Frage, ob der Arzt auch in der Krankheit zum Tode dem Patienten die Wahrheit sagen solle, nicht wieder aufgeworfen werden. Es hat sich gezeigt, daß rationale Zweckmäßigkeiten auf der einen Seite, Weltanschauung und religiöse Einstellungen auf der anderen Seite die Antworten bestimmen. Unterlassungen bei Schwerkranken können niemandem zum Vorwurf gemacht werden, die „Pflicht zur Wahrheit“ muß im Angesicht des nahenden Todes von Fall zu Fall immer neu überprüft werden.

Die Menschenführung in der Endphase des Lebens gehört zu den schönsten, aber auch zu den schwersten Aufgaben des Arztes. Nicht jeder Arzt bringt die Voraussetzungen für diese Aufgabe mit Viele nehmen sich nicht mehr die erforderliche Zeit für diesen Weg zum Styx und übergeben die Morituri den bewährten routinierten Sterbehilfen des Krankenhauses.